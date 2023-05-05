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24小時書店不打烊 誠品松菸店將接棒

記者陳宛茜／台北5日電
誠品生活松菸店將接棒誠品信義店，成為台灣第三家24小時書店。（記者林俊良／攝影）
誠品生活松菸店將接棒誠品信義店，成為台灣第三家24小時書店。（記者林俊良／攝影）

誠品信義店年底熄燈。誠品董事長吳旻潔昨宣布誠品松菸店將接棒信義店、成為台灣第三家24小時書店，是一家「看得見天空晨昏雲影」的不打烊書店。她也承諾，「只要我活著還經營誠品」，誠品就一定會有24小時書店。

可稱為「台灣奇蹟」的24小時書店，一開始其實是個意外。1999年敦南店改裝時，邀讀者許願，一位讀者表示希望有一間「任何時候都可以擁抱我」的24小時書店，誠品決定為讀者圓夢。沒想到此一「圓夢」之舉，成功讓誠品在國際打出名號、也讓台灣的夜生活名揚世界。之後東京、馬來西亞與北京陸續開設24小時書店，但多數只撐幾年便打烊，沒有一家像誠品如此長久經營、迄今已逾廿四年光陰。

首間24小時書店開在實體書的黃金年代，如今進入網路時代，誠品為何還堅持24小時書店？吳旻潔表示，台灣擁有全世界密度最高的超商，如果超商可以24小時，台灣當然也應該有一間24小時書店。這是一種象徵意義，「當書店24小時的燈永遠亮著，代表誠品對於書店的堅持」。

事實上，24小時書店所能凝聚的商機、對周圍商圈的影響力，遠超過銷售書籍的利潤。以誠品敦南店為例，不只讓誠品從本土書店升級為國際品牌、也將周圍的敦南商圈改造為設計公司進駐、文青流連的時尚聖地。而誠品信義店書籍銷售的占比僅二成五，卻是吸引國際觀光客的主要賣點。

此次誠品選擇位於松山文創園區內的松菸店，圖書品項將超過十萬種、相當於首間24小時書店敦南誠品的規模，園區內有展場、古蹟、旅館、表演廳和電影院，再加上即將開幕的大巨蛋，被看好可串聯東區與信義區人潮，打造另一個文青不夜城。

至於為何沒選擇南西店？吳旻潔表示，關鍵在於「書種」，南西店因面積小，書怎麼擺都只能做到松菸店的六成。

書店 超商 電影院

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