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好市多冷凍藍莓也爆A肝病毒 15噸遭攔截退運 未流入市面

台灣新聞組／台北4日電
繼上個月好市多冷凍莓果被驗出A肝病毒，衛福部食藥署邊境檢驗公布好市多進口冷凍藍莓也有檢出，15公噸遭退運。（圖：食藥署提供）
繼上個月好市多冷凍莓果被驗出A肝病毒，衛福部食藥署邊境檢驗公布好市多進口冷凍藍莓也有檢出，15公噸遭退運。（圖：食藥署提供）

食安問題接連出現挑戰，繼上個月好市多冷凍莓果被驗出A肝病毒，衛福部食藥署邊境檢驗又在好市多進口冷凍藍莓中檢出，高達15公噸藍莓遭攔截退運。衛福部長薛瑞元昨天表示，已暫停好市多冷凍莓果輸入。食藥署指出，即起至6月2日，暫停好市多從美國進口冷凍莓果類產品，共三個號列品項，包括草莓、藍莓、黑莓等。

另外，進口草莓自去年下半年至今，共37批不合格，雖邊境攔截，但即使百分百查驗，食藥署啟動後市場稽查發現，有四件逐批查驗合格草莓有農藥殘留，其中三件來自日本，販賣場所有台北內湖好市多、微風超市南京店與唐吉訶德西門町店，驗出台灣禁用農藥克凡派、氟尼胺等。

好市多表示，5月2日接獲主管機關通知，4月11日邊境報關檢驗的冷凍藍莓驗出不合格，依規定需在邊境銷毀或退運，該報驗產品並未流入市面。目前已主動停止販售所有冷凍莓果商品，同時停止所有進口；對於空運日本草莓也被驗出不合格，已遵循並積極配合主管單位的指示和處置來辦理。如持有效期為2024/02/24、2024/02/25的冷凍藍莓商品，請立即停止使用，並請攜帶商品和會員卡至鄰近好市多賣場辦理退貨作業。

薛瑞元表示，美國驗出有A肝病毒的莓果源自墨西哥，台灣則來自智利。食藥署針對邊境莓果全面查驗，又檢出不同產地產品有A肝病毒，因此下令好市多暫停進口。但對於日本進口草莓驗出台灣禁用農藥，食藥署長吳秀梅表示，日本申請農藥殘留放寬，經專家會議討論後通過，最快兩周內預告，7月可上路。

食藥署北區管理局副主任林旭陽表示，驗出好市多含A肝病毒藍莓共1萬5236公斤，除了請好市多暫停進口冷凍莓果，對美國莓果類產品全面採取加強抽批措施，其他各國進口莓果類邊境抽驗比率都拉到最高10%。

林旭陽表示，問題藍莓自美國進口而來，好市多於4月11日報驗，5月1日判定不合格。產品依規定全數退運或銷毀，未流入市面。

食藥署於4月11日要求好市多含A肝病毒莓果預防性下架，但4月28日才公告，讓民眾暴露感染風險逾兩周。前衛生署食藥局長康照洲表示，發生食安問題應依照「立即性危害」處理，對於民眾可能感染法定傳染病，應加快行政速度。前疾管局副局長施文儀則表示，應採取公衛做法照顧可能染病的每位國民。

日本交流協會去年起向食藥署申請放寬「氟尼胺」和「克凡派」兩款農藥殘留限制。吳秀梅昨表示，食藥署已邀集專家舉行審諮議會，考量日本使用農藥習慣與台灣不同，經討論後通過日方放寬申請，已排入行政程序，預計二周內預告，經過60日蒐集各方意見後，最快7月上路。

好市多 日本 墨西哥

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