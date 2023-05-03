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冷眼集／「有政府、會宣傳」指揮中心最想謝自己

記者 楊雅棠
前中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝對於空服員、機師不克出席「COVID-19捐贈感恩暨授獎表揚晚會」表示，很遺憾他們有事不能過來。但還是很感謝他們。（記者黃義書／攝影）
前中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝對於空服員、機師不克出席「COVID-19捐贈感恩暨授獎表揚晚會」表示，很遺憾他們有事不能過來。但還是很感謝他們。（記者黃義書／攝影）

新冠肺炎中央流行疫情指揮中心5月1日解編，但卻在當晚發出採訪通知，將於5月2日晚間舉行「COVID-19捐贈感恩暨授獎表揚晚會」，防疫到了尾聲，仍不願放過宣傳機會。尤其活動受獎者多達30多個單位是中央政府部會，號稱「有政府、會做事」的民進黨政府，儼然就是「有政府、會宣傳」。

晚會晚間7時30分開始，全場先起立為染疫身亡者默哀一分鐘，然而全場手機鈴聲此起彼落，場面荒謬。接著進入短片、各致詞代表「回憶過往」、「歌功頌德」環節；甚至晚會最後還要播放「疫後曙光、擁抱未來」的短片，剪輯現場稍早畫面進行播放，作秀意味十足。

而這場號稱是感謝幕後防疫英雄的晚會，辦在晚餐時段，且時間從安檢開始長達三小時，卻連簡單的餐盒都沒有。上台受獎單位，除了醫事團體、邊境檢疫團隊、區公所等基層團隊外，30多個為中央政府部會，甚至還分兩梯次上台受獎。連「希望永遠都在」的排字儀式，也是官員站中間，民間團體和外國使節代表站兩旁，顯見最想感謝的對象正是自己。

或許是早就知道可能淪為「指揮中心畢業典禮背板」，機師工會、空服員工會老早就聲明不會出席，現場則連廣播商業同業公會也未出席；空服員職業工會更指「疫情期間承受的汙名和被剝奪的人權，不能用頒獎來抵銷」。然而當前後任指揮官被問及工會抵制出席一事，僅稱「需要多溝通」以及「感謝各職類人員」，未見任何檢討。

反觀歐盟對於防疫從2021年就開始陸續出版檢討報告，台灣自豪是防疫模範生，卻忙著舉辦感恩活動，可曾見到任何檢討和反省？曾經辛苦揮汗的一線防疫人員，更沒有義務、也沒必要餓著肚子陪官員賣笑作秀。

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