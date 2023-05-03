COVID-19捐贈感恩表揚 蔡英文未提鴻海、慈濟、台積電

「COVID-19捐贈感恩暨授獎表揚晚會」2日晚舉行，現場「希望永遠都在」排字儀式，蔡英文總統（左八）與防疫團隊站中間，兩旁是民間團體和外國使節代表。（記者黃義書／攝影）

中央流行疫情指揮中心5月1日解編，衛福部疾管署昨晚舉辦「COVID-19捐贈感恩暨授獎表揚晚會」，感謝防疫 期間援助物資、付出時間精力幕後英雄，但桃園市空服員職業工會和機師工會婉謝，廣播商業同業公會也未出席。空服員職業工會強調「疫情期間承受的汙名和被剝奪的人權，不能用頒獎來抵銷」、「我們不想當指揮中心畢業典禮的背板」。

包括蔡英文總統、行政院長陳建仁，還有前指揮官陳時中 等都出席晚會。晚會開始，全場先起立為染疫身亡者默哀一分鐘，蔡總統對1萬9000多位不幸染疫逝世的國人，代表政府致上誠摯的哀悼。

蔡總統及行政院長陳建仁也頒發108個獎座，感謝航空與海業、防疫車隊、醫護、防疫第一線人員等有功人員及團體。

前指揮官、衛福部次長王必勝再三感謝所有職類工作人員，昨天受邀出席職類57個，邀請800多人，400多人到場，對有些人未出席，「很遺憾他們無法過來」。針對疫苗捐贈團體，包括鴻海 、台積電和慈濟基金會，王必勝表示，三個單位都有邀請，僅台積電未派代表出席，鴻海和慈濟都派代表前來。

蔡總統在晚會中對日本、美國、捷克、波蘭、立陶宛及斯洛伐克即時伸援提供疫苗，表達感謝，美、日駐台代表也上台分享捐贈疫苗的種種。現場並未特別針對鴻海、慈濟、台積電表揚，蔡總統致詞與疾管署新聞稿中，皆也未特別提及對三個團體感謝。

現場僅邀請鴻海精密集團發言人巫俊毅、慈濟基金會執行長顏博文上台參與「希望永遠都在」排字儀式，拼出「HOPE AND RESILIENCE」，代表「希望與韌性」。排字儀式中，蔡總統與陳建仁、蘇貞昌、指揮中心防疫團隊站在中間，鴻海和慈濟代表與外國使節則位於排字隊伍的兩側。

現場也播放「罩著做，調整向前走」的短片，透過短片向全體國民在1197天的防疫期間，忍受不便、配合防疫措施表示感謝。王必勝代表防疫團隊向各界報告，「我們完成任務了」。「陳時中叫大家戴口罩，我叫大家脫口罩」，引來現場一片笑聲。

對於桃園市空服員職業工會和機師工會拒絕出席，王必勝表示，空服員、機師因職業特殊性，在防疫邊境管制上較為特殊，較委屈，「我當時在民航局表揚活動上也和他們致歉。」陳時中則表示，每一個行業都在防疫過程中被限制、被傷害，心裡都有相當多的感受，應該多溝通。

蔡總統對各方國際友人幫助表達感謝，指出台灣也發揮「Taiwan can help」的理念，援助國際有需要國家，如今更歡迎世界各國來台觀光。