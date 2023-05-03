消基會抵制加國牛肉進口 食藥署：實地查核風險可忽略

衛福部食藥署近日預告將開放加拿大全齡牛肉進口，消基會1日表態不排除發起拒買活動，食藥署副署長林金富3日在立法院受訪表示，牛肉輸入台灣前，食藥署會做風險管控，加國牛肉等級是「風險可忽略」。（記者林縉明／攝影）

衛生福利 部食品藥物管理署將在下半年開放加拿大 全牛齡牛肉進口，消基會前天公開反對，揚言發起拒買行動。食藥署副署長林金富昨天在立法院受訪表示，牛肉輸入台灣前，食藥署會做風險管控，加國牛肉等級是「風險可忽略」，且依法受理加國申請全牛齡牛肉輸台時，有做攝食風險評估，結果是可接受的，經過相關程序後才對外預告。

目前台灣僅開放加拿大30月齡以下牛肉進口，台灣與加拿大今年2月啟動「投資 促進及保障協議」（FIPA）談判，其中包括比照美牛，開放30月齡以上的加拿大牛肉進口。食藥署日前預告將開放加拿大全牛齡牛肉進口，各方可在預告期30天內提出意見。

消基會表態反對開放全齡加國牛肉進口，若食藥署執意要開放進口，將發起拒買行動。消基會指出，2021年12月，報載身為全球第八大牛肉出口國的加拿大，再度傳出有牛隻感染牛海綿狀腦病（BSE／俗稱狂牛症），因此，南韓暫停進口加拿大牛肉，而中國大陸、菲律賓等也跟進。

消基會呼籲強化食品安全風險治理的立法政策，積極建立更為完備的風險評估程序與機制，並在風險評估程序中，即應加強風險溝通，與社會大眾諮商；而非僅在預告後，再尋求公眾意見。

林金富表示，牛肉輸入台灣前，政府事前有系統性查核，分為書面審查和國人攝食風險評估，以及到當地屠宰場、畜牧場實地查核，食藥署有跟農委會合作，前往加拿大當地查核，目前技術性審查已告段落，結果跟專家建議都是風險可接受。

根據國際世界動物衛生組織標準，牛肉風險分三等級，分別為風險未明、風險可控制以及風險可忽略，加國牛肉等級為風險可忽略，加上相關風險評估顯示，風險是可以接受，食藥署依規定上網預告開放加國全齡牛開放進口。