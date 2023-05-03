我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「川普抓我乳 如有40億隻手」81歲婦出庭作證 掀44年前情景

金山鮑勃．李命案 法醫在他體內驗出古柯鹼、K他命成分

爭議未解 鏡電視案 NCC排審 過關機率高

記者彭慧明／台北3日電
民眾黨立委陳琬惠表示，NCC不應排審鏡電視一案。(本報資料照片)
民眾黨立委陳琬惠表示，NCC不應排審鏡電視一案。(本報資料照片)

鏡電視上架案申請即將「滿周年」，在國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥祭出行政程序法前提下，據了解，NCC今天將排案審查中嘉等多家系統台申請鏡電視上架86頻道、鏡電視董監事與負責人變更等案，且過關機率高。

據了解，NCC例行會議日前討論鏡電視上架與董監事變更相關案，以及其他案件，由陳耀祥主持，副主委翁柏宗未參加鏡電視案討論。

按照程序，主委在昨天決定今天委員會議程。陳耀祥先前指出，審查鏡電視相關案件沒有高層施壓，鏡電視人事變更案、上架案依法有處理期限，不管過或不過都要做出決議。

NCC7位委員中，包括自請迴避的副主委可能不投票外，兩位傳播背景委員可能仍有意見，包括主委在內共有4位委員，「驚險過關」機率高。據了解，兩位傳播背景的委員也會出不同意見書，表達對鏡電視相關案件的看法。

鏡電視去年取得執照後，負面話題沒停過，傳出有政治人士穿梭其中，還有錄音檔、各種簡訊截圖顯示陳耀祥、翁柏宗涉入。在野黨一路追著陳耀祥要求說明，NCC委員會開會更多次發生委員彼此要求「迴避」的狀況。翁柏宗對鏡電視相關案件「自請迴避」；陳耀祥被檢舉護航鏡電視取得執照，近期被台北地檢署列他字案瀆職罪被告，立委要求他迴避，但他堅持清白，不須迴避，仍主持會議與討論相關案件。

據台北中國時報報導，民眾黨立委陳琬惠昨發出公開信，向主委陳耀祥以外的委員喊話，期盼NCC能守住最後一絲獨立機關的風骨，別放任權貴踐踏。國民黨團總召曾銘宗直言，陳耀祥不應執行民進黨黨意，刻意袒護電視台核發執照，要求陳耀祥應下台負責。

陳琬惠昨說，兩周前針對陳耀祥意圖強行闖關鏡電視董監變更與上架案，她明確指出有三大核心爭議尚未釐清，包括：政治黑手介入、鏡電視違反行政處分附款以及NCC內部洩密不斷。但隔天交通委員會在民進黨團總召柯建銘的「壓陣」下，讓陳耀祥安然度過，不必備詢就草草散會，結果一如預期，儘管諸多違法爭議都沒有調查完成，陳耀祥在今天就打算排案硬闖。

陳琬惠炮轟陳耀祥，一個得了官癌、甘於淪為黨政層峰及媒體財團旗子的NCC主委，還有臉賴在位子上，根本對不起國家人民。

民進黨 投票 國民黨

上一則

楊蕙如詐WTA補助977萬 檢方依詐欺取財求處重刑

下一則

「前方打仗後方扯後腿」侯友宜：蔡賴沒為防疫到過新北

延伸閱讀

脫口「啥米死人骨頭」…粗鄙政務官何其多

脫口「啥米死人骨頭」…粗鄙政務官何其多
「鏡電視案報告敷衍」在野轟NCC主委陳耀祥下台

「鏡電視案報告敷衍」在野轟NCC主委陳耀祥下台
政院組改 三級機關首長擬雙軌 在野批為增政治酬庸

政院組改 三級機關首長擬雙軌 在野批為增政治酬庸
新聞評論／NCC濫權裁罰 還要拿納稅錢打官司

新聞評論／NCC濫權裁罰 還要拿納稅錢打官司

熱門新聞

陳致中。圖／聯合報系資料照片

開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制

2023-04-26 12:40
江女夥同張姓男友殺害父親後棄屍。圖／報系資料照

媽媽、妹妹都求重判...留美女碩士弒父棄屍 為何能逃過一死？

2023-04-28 15:14
宗才怡(左)保養得宜，外表相當凍齡。（陳鴻提供）

台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣

2023-04-25 05:07
陳致中（右）、黃睿靚（左）夫婦。圖／聯合報系資料照片

陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話

2023-04-27 12:25
鋼鐵媽陳嘉齡照顧腦麻兒小比近20年，曾接獲詐騙集團來電謊稱綁架，讓她覺得很無言又好笑。圖／翻攝自臉書「小比跑旅雜記」

台灣鋼鐵媽照顧腦麻兒20年 詐團騙不下去…丟下這句話

2023-05-01 13:36
前總統陳水扁之子、高市議員陳致中下午（右）發聲明表露心聲，為人子者為母受罪責，沒有怨悔。圖／報系資料照，記者蔡容喬／攝影

陳致中突發聲明「為母受罪責無怨悔」 扁：哀莫大於心死

2023-04-27 11:21

超人氣

更多 >
這十款二手車品牌 今年貶值最多

這十款二手車品牌 今年貶值最多
美股重挫 道指大跌逾500點

美股重挫 道指大跌逾500點
何處是老家／他擬送中風父回中國：不是不孝 只是真的累了

何處是老家／他擬送中風父回中國：不是不孝 只是真的累了
金正恩頻頻帶女兒亮相坐C位 竟然是因為「辣個女人」

金正恩頻頻帶女兒亮相坐C位 竟然是因為「辣個女人」
毛巾多久換洗？ 專家這樣說…

毛巾多久換洗？ 專家這樣說…