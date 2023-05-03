台海巡執法可大膽用槍三讀 學者：恐擦槍走火

立院三讀通過海巡明確用砲時機，由現場最高指揮官判斷認定用。圖為海巡安平艦實施雄二反艦飛彈射擊。(圖：海軍司令部提供)

立法院會三讀通過「海岸巡防機關器械使用條例」部分條文修正案，明定海巡機關人員執行職務時，認為犯罪嫌疑人有致命性武器、意圖奪取海巡機關人員配槍等情形，並且危急海巡機關人員的生命或身體時，得使用槍逕行射擊。

為了強化海巡機關執法規範及保障民眾權益，讓海上執法人員得依法使用器械，提升執法效益，行政院會在今年3月30日通過「海岸巡防機關器械使用條例」修正草案，明定海岸巡防機關人員使用槍械逕行射擊時機。

立法院內政委員會在4月20日初審通過「海岸巡防機關器械使用條例」草案，明定為了規範海岸巡防機關人員在執行業務時，使用器械的種類、必要時機及程序，以保障人民權益，強化執法效能，因此特別制定本條例。

根據三讀通過條文，海巡機關人員在執行職務時，認為犯罪嫌疑人或行為人有以致命性武器、危險物品或交通工具等攻擊、傷害、挾持、脅迫海巡機關人員，以及意圖奪取海巡機關人員配槍與其他可能致人傷亡的裝備機具，在危及海巡機關人員生命或身體時，得使用槍逕行射擊。

三讀通過條文規定，海巡機關人員在執行職務時，遇有遭受武力危害或脅迫；航行海域內的船舶或其他運輸工具，其承載人員涉嫌在我國領域內觸犯內亂、外患、海盜、殺人或走私槍械、毒品 之罪，經實施緊追、逮捕而抗不遵照或脫逃時，經過海委會海巡署長就該情形合理判斷，認為已經沒有其他手段制止時，得於必要限度內使用砲。

同時，三讀通過條文增訂，如果情況急迫或者無法有效通聯時，得由現場最高指揮官判斷認定用砲時機及即時應對處理。

據台北中國時報報導，對於修正案授權海巡署長具有「用砲權」，台大法律系教授姜皇池質疑，海委會逾越總統職權。

國民黨 立委李德維表示，此次修法雖讓海巡人員有更多空間，但海巡與海軍有很大的差異性，海委會和海巡署在訂定子法時，尺度拿捏必須更審慎，不希望修法有偷渡條款，就像近期蔡政府擴增保二總隊，被外界質疑是「第二陸軍」、把警察 軍人化。

國民黨立委陳玉珍則表示，此次將用砲時機的權力授權給指揮官，而在金門地區，兩岸距離很近，如果有走私發生，恐會增加擦槍走火的可能，訂定相關準則時要講清楚。

「用砲權」的位階，引發台大法律系教授姜皇池質疑海委會逾越總統職權。他近日投書媒體指出，該條例的目的在於執法並非作戰，海巡人員本於法定權責獨立行使器械，必然需受司法審查與依法行政原則拘束，但修法卻將戰爭自衛權所涉及艦砲交戰規則問題一併規定，不僅用語不夠精確、易生疑義，更混淆執法與作戰體制，恐有待商榷，不宜將執法與作戰法制相混淆。

中華海巡協會內部人士則說，此次修法增訂、明確用砲的認定權責長官為海巡署長，海巡艦艇若被陸方違法漁船衝撞，是否用砲制止，或急詢署長？該人士表示，這反而不該隨便用槍的時機，應該要很慎重，請示上級長官。他批評，這部法律修得很奇怪，謹慎的地方不夠謹慎，不該謹慎的地方謹慎，根本就是邏輯顛倒。

海委會海域安全處說，修法後，在船員遭受武力危害或脅迫，無法通聯下，或面對海盜或殺人事件，執行用刀或槍無法遏止對方行為時，最高指揮官包含船長或艦長可決定開砲。

海委會主委管碧玲指出，將盡速研擬相關子法與配套措施，並強化海巡人員教育訓練，提升海上「三安（國安、治安、平安）」的執行效能，以更加展現捍衛國家安全、維護海上治安及保護國人平安的工作成效。