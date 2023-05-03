我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「川普抓我乳 如有40億隻手」81歲婦出庭作證 掀44年前情景

金山鮑勃．李命案 法醫在他體內驗出古柯鹼、K他命成分

台海巡執法可大膽用槍三讀 學者：恐擦槍走火

記者林銘翰／台北3日電
立院三讀通過海巡明確用砲時機，由現場最高指揮官判斷認定用。圖為海巡安平艦實施雄二反艦飛彈射擊。(圖：海軍司令部提供)
立院三讀通過海巡明確用砲時機，由現場最高指揮官判斷認定用。圖為海巡安平艦實施雄二反艦飛彈射擊。(圖：海軍司令部提供)

立法院會三讀通過「海岸巡防機關器械使用條例」部分條文修正案，明定海巡機關人員執行職務時，認為犯罪嫌疑人有致命性武器、意圖奪取海巡機關人員配槍等情形，並且危急海巡機關人員的生命或身體時，得使用槍逕行射擊。

為了強化海巡機關執法規範及保障民眾權益，讓海上執法人員得依法使用器械，提升執法效益，行政院會在今年3月30日通過「海岸巡防機關器械使用條例」修正草案，明定海岸巡防機關人員使用槍械逕行射擊時機。

立法院內政委員會在4月20日初審通過「海岸巡防機關器械使用條例」草案，明定為了規範海岸巡防機關人員在執行業務時，使用器械的種類、必要時機及程序，以保障人民權益，強化執法效能，因此特別制定本條例。

根據三讀通過條文，海巡機關人員在執行職務時，認為犯罪嫌疑人或行為人有以致命性武器、危險物品或交通工具等攻擊、傷害、挾持、脅迫海巡機關人員，以及意圖奪取海巡機關人員配槍與其他可能致人傷亡的裝備機具，在危及海巡機關人員生命或身體時，得使用槍逕行射擊。

三讀通過條文規定，海巡機關人員在執行職務時，遇有遭受武力危害或脅迫；航行海域內的船舶或其他運輸工具，其承載人員涉嫌在我國領域內觸犯內亂、外患、海盜、殺人或走私槍械、毒品之罪，經實施緊追、逮捕而抗不遵照或脫逃時，經過海委會海巡署長就該情形合理判斷，認為已經沒有其他手段制止時，得於必要限度內使用砲。

同時，三讀通過條文增訂，如果情況急迫或者無法有效通聯時，得由現場最高指揮官判斷認定用砲時機及即時應對處理。

據台北中國時報報導，對於修正案授權海巡署長具有「用砲權」，台大法律系教授姜皇池質疑，海委會逾越總統職權。

國民黨立委李德維表示，此次修法雖讓海巡人員有更多空間，但海巡與海軍有很大的差異性，海委會和海巡署在訂定子法時，尺度拿捏必須更審慎，不希望修法有偷渡條款，就像近期蔡政府擴增保二總隊，被外界質疑是「第二陸軍」、把警察軍人化。

國民黨立委陳玉珍則表示，此次將用砲時機的權力授權給指揮官，而在金門地區，兩岸距離很近，如果有走私發生，恐會增加擦槍走火的可能，訂定相關準則時要講清楚。

「用砲權」的位階，引發台大法律系教授姜皇池質疑海委會逾越總統職權。他近日投書媒體指出，該條例的目的在於執法並非作戰，海巡人員本於法定權責獨立行使器械，必然需受司法審查與依法行政原則拘束，但修法卻將戰爭自衛權所涉及艦砲交戰規則問題一併規定，不僅用語不夠精確、易生疑義，更混淆執法與作戰體制，恐有待商榷，不宜將執法與作戰法制相混淆。

中華海巡協會內部人士則說，此次修法增訂、明確用砲的認定權責長官為海巡署長，海巡艦艇若被陸方違法漁船衝撞，是否用砲制止，或急詢署長？該人士表示，這反而不該隨便用槍的時機，應該要很慎重，請示上級長官。他批評，這部法律修得很奇怪，謹慎的地方不夠謹慎，不該謹慎的地方謹慎，根本就是邏輯顛倒。

海委會海域安全處說，修法後，在船員遭受武力危害或脅迫，無法通聯下，或面對海盜或殺人事件，執行用刀或槍無法遏止對方行為時，最高指揮官包含船長或艦長可決定開砲。

海委會主委管碧玲指出，將盡速研擬相關子法與配套措施，並強化海巡人員教育訓練，提升海上「三安（國安、治安、平安）」的執行效能，以更加展現捍衛國家安全、維護海上治安及保護國人平安的工作成效。

國民黨 警察 毒品

上一則

與賴清德先溝通？扁：熱臉貼冷屁股

下一則

扁撕破賴主席「擴大排黑」國王新衣

延伸閱讀

戰訓教官六大項目巷戰訓練 為準戰爭做預備？

戰訓教官六大項目巷戰訓練 為準戰爭做預備？
冷眼集／戰術訓練內政部遮遮掩掩 徒增人民疑慮

冷眼集／戰術訓練內政部遮遮掩掩 徒增人民疑慮
又是走錯家被開槍 佛州送貨員遭屋主射擊 車上還有女友

又是走錯家被開槍 佛州送貨員遭屋主射擊 車上還有女友
6歲女孩玩球滾入鄰居院子 對方竟暴走 直接掏槍射擊

6歲女孩玩球滾入鄰居院子 對方竟暴走 直接掏槍射擊

熱門新聞

陳致中。圖／聯合報系資料照片

開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制

2023-04-26 12:40
江女夥同張姓男友殺害父親後棄屍。圖／報系資料照

媽媽、妹妹都求重判...留美女碩士弒父棄屍 為何能逃過一死？

2023-04-28 15:14
宗才怡(左)保養得宜，外表相當凍齡。（陳鴻提供）

台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣

2023-04-25 05:07
陳致中（右）、黃睿靚（左）夫婦。圖／聯合報系資料照片

陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話

2023-04-27 12:25
鋼鐵媽陳嘉齡照顧腦麻兒小比近20年，曾接獲詐騙集團來電謊稱綁架，讓她覺得很無言又好笑。圖／翻攝自臉書「小比跑旅雜記」

台灣鋼鐵媽照顧腦麻兒20年 詐團騙不下去…丟下這句話

2023-05-01 13:36
前總統陳水扁之子、高市議員陳致中下午（右）發聲明表露心聲，為人子者為母受罪責，沒有怨悔。圖／報系資料照，記者蔡容喬／攝影

陳致中突發聲明「為母受罪責無怨悔」 扁：哀莫大於心死

2023-04-27 11:21

超人氣

更多 >
這十款二手車品牌 今年貶值最多

這十款二手車品牌 今年貶值最多
美股重挫 道指大跌逾500點

美股重挫 道指大跌逾500點
何處是老家／他擬送中風父回中國：不是不孝 只是真的累了

何處是老家／他擬送中風父回中國：不是不孝 只是真的累了
金正恩頻頻帶女兒亮相坐C位 竟然是因為「辣個女人」

金正恩頻頻帶女兒亮相坐C位 竟然是因為「辣個女人」
毛巾多久換洗？ 專家這樣說…

毛巾多久換洗？ 專家這樣說…