新竹「行人地獄」 撞死斑馬線上路人 自首輕判8個月

男撞死路人自首，新竹地方法院輕判8個月。(本報資料照片)

新竹縣竹北市一名張姓男子去年8月在行經三民路時，駕駛小客車左轉竟直接撞上正要穿越斑馬線的行人，造成行人隔天因顱內出血傷重不治，不過張男因向警方自首，符合刑法第62條規定減輕其刑，最終新竹地院判張男過失致死罪有期徒刑8個月，仍可上訴。

據判決書指出，24歲的肇事駕駛張男去年8月17日晚間8點40分，駕駛自小客車沿竹北市三民路由南往北方向行駛，行經三民路與中正東路交岔路口時，張男正要左轉，竟然沒有注意到當時正要穿越行人穿越道的呂姓男子，直接就以左前方車身撞倒正要自中正東路北向路旁由北往南方向步行的呂男。

呂男被撞倒後頭部著地，被緊急送往東元醫院急救，但仍在事發後近9小時，於隔天的18日凌晨5時27分許不治，經醫院診斷為遭撞的呂男經送醫急救後，仍因顱內出血致中樞神經性衰竭導致死亡。

檢察官提起公訴指出，事發當時，天候晴、夜間有照明、柏油路面乾燥、無缺陷、無障礙物，也無不能注意的情形，但肇事的張姓男子本應注意汽車 駕駛人左轉彎時，應減速慢行、注意往來行人，並依注意車前狀況，隨時採取必要的安全措施，卻疏於注意逕自左轉，導致意外發生。

起訴書中另提到，被告張男是犯刑法第276條，未依規定讓行人優先通行，因而致人死亡，依道路交通管理處罰條例第86條第1項規定，加重其刑至2分之1，但被告於警員到達車禍 現場後，向警員坦承肇事自首，檢方求請法院依刑法第62條規定減輕其刑。

法官認為，張男未充分注意車前狀況，又未讓行人穿越道上穿越道路的行人優先通行，不慎撞及被害的呂姓路人，使被害人喪失寶貴性命，所生損害極為重大且難以彌補，不過兼衡被告坦承犯行，且已與被害人家屬達成調解，雖至今還沒有依調解內容賠償分文，不過考量張男沒有前科、素行良好、高職畢業的教育 程度，另符合自首要件、減輕其刑，決依過失致死罪，處有期徒刑8月。