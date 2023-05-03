金門迎城隍6日登場 為期1個月

「金門迎城隍─浯島城隍文化觀光季」將於5月6日登場。圖為往年熱鬧的尬輦表演。(圖：金城鎮公所提供)

金門年度宗教盛事「金門迎城隍－浯島城隍文化觀光 季」5月6日登場，為期1個月。疫情 緩和後的首次迎城隍盛會，浯島城隍廟管委會30日將邀全國城隍爺到金門作客。

主辦單位金城鎮公所指出，歷年迎城隍多仰賴縣府補助支持，今年響應縣府開源節流政策，加上籌備期較長，歷屆報名秒殺的親子蜈蚣座嘉年華停辦，但鎮公所將於5月12日至14日、24日至26日晚間在北鎮廟配合地方特色陣頭表演及踩街活動，辦蜈蚣座體驗活動。

鎮長李誠智表示，今年是浯島邑主城隍遷治343周年，每年農曆4月12為慶祝浯島城隍遷治紀念日，保有閩南傳統廟慶特色如金門特有的「扛輦」，信徒奮力搖輦，以輦轎上的五方旗輕觸地面，向神明致敬，其他還有藝閣、人力蜈蚣座、神將、打花草等陣頭，由各地廟宇陣頭自發性參與，2013年文化部指定為離島地區第一個國家「重要民俗」。

今年活動由金門國樂團擔綱演出「愛戀金城音樂會」率先登場，5月6日開幕當天下午2時30分於金門縣文化局舉辦，將以悠揚動人的樂聲為迎城隍暖身。而四境藝陣踩街遊行 及民俗表演將於27日下午2時登場，來自各鄉鎮的陣頭將齊聚後浦街道表演，營造嘉年華會氣氛。30日遶境路線將依傳統香路進行，屆時後浦小鎮萬人空巷，將掀起迎城隍慶典的最高潮。