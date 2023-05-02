勞保年改撥補拖字訣 專家批坐吃等死

五一行動聯盟昨天舉行「八年全執政、勞工算總帳！」勞動節遊行，行動劇上，陳建仁、蔡英文、賴清德頭像秀出，諷刺民進黨政府政策跳票。（記者曾原信／攝影）

蔡政府上台後高喊年金改革，但只改革軍公教，以致勞保基金連六年入不敷出，去年勞保潛藏債務更是暴增7000多億元（台幣，下同，約227.3億美元）。但蔡政府面對勞保年改總是一貫表示「持續蒐集各界意見」，近年則靠政府撥補拖字訣，完全無視勞保基金恐在2028年破產的危機。

淡大風險管理與保險 學系副教授郝充仁批評，蔡政府現在就像棒球賽打到九局下半，拖過這一局，就沒她的事，痛批蔡政府處理勞保年改的態度，只剩「坐吃等死」四個字。郝充仁認為，制度永續性是最大問題，蔡政府未處理人口老化對年金造成的衝擊，未來恐釀政府財政大災難。

根據勞保局統計，2017年、蔡政府上任後的隔年，勞保基金首度入不敷出，該年保費 收入和給付支出短絀275.38億元，自此連年收支短絀，最新2022年收支逆差則386.11億元，而這年因勞保基金投資收益慘賠589億元，勞保財務更加雪上加霜。

但蔡政府多年來面對外界年改疾呼，總像跳針般的回應「持續蒐集各界意見」。勞動部今年初總算有了新說法，改稱「撥補是目前唯一改革共識」，並強調政府從2020年起，已連四年共撥補1470億元，明年更預計撥補1000億元。但撥補只是拖延勞保基金虧空年限，連民進黨自家立委楊曜日前在立法院質詢都忍不住痛罵民進黨政府愧對千萬勞工 。

全國產業總工會秘書長戴國榮說，勞工不可能接受年金愈改愈少，為避免赤字，保險費率合理調整在所難為，但應思考將雇主保費分擔比從現行七成調降至六成，政府負擔增至二成，勞工則維持二成，「只要保險費率分擔比例調整，政府多一成，就等同撥補概念。」