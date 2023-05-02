鋼鐵媽顧腦麻兒20年 詐團騙不下去：願上帝祝福妳

鋼鐵媽陳嘉齡照顧腦麻兒小比近20年，曾接獲詐騙集團來電謊稱綁架，讓她覺得很無言又好笑。(取材自臉書「小比跑旅雜記」)

照顧腦性麻痺兒子近20年，被喻為鋼鐵媽的高雄網紅陳嘉齡曾接獲詐騙來電，電話那端有小孩哭訴「媽媽救我」，一名操大陸口音男子更威脅要付高額贖金，她一聽就識破詐騙伎倆，因為兒子從來與她寸步不離，她語氣和緩告訴詐騙者，小比是腦麻兒，不會走路，對方聽了沉默片刻似良心發現，說了一句「願上帝祝福妳」就掛掉電話。

小比媽上月初受新北市政府警察 局婦幼警察隊邀請分享遭遇詐騙集團 經驗，她分享自身經驗，指對方說她兒子遭綁架，需付高額贖金，電話中不斷傳來小孩哭泣求救聲，她一聽知道是勒索詐騙老哏。

「我兒子小比就在身旁，如果他真的會走會跳，我比別人更高興」，小比媽說，小比是腦麻兒，她已經照顧超過18年，詐騙集團找上她根本騙錯對象，於是她向對方說「不好意思，我兒子腦麻，不會走、不會站、不會吃東西，現在就在我旁邊」，結果對方一聽沉默片刻，最後對她說「妳會愈來愈好」，「願上帝祝福妳」，然後掛掉電話，她覺得好無言。

「為什麼自己人要騙自己人，就算不是自己人也不能騙」，小比媽認為，詐騙人士其實應該有更好的工作可以做，但利用一般人的良善一再行騙，到最後搞得大家相處都變得要有防衛心，變得不願相信別人。

這段經歷讓她覺到好笑，但她也提醒大家，遇到詐騙集團，一定要冷靜以對，不要心慌被詐團牽著鼻子走。