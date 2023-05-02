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夜市禁撈金魚引反彈 台動保法修法急轉彎

台灣新聞組／台北2日電
動保法修正草案遭撈金魚攤商反彈後，農委會改口「暫不納入水族類」；圖為新北夜市的撈金魚遊戲。（記者陳正興／攝影）
動保法修正草案遭撈金魚攤商反彈後，農委會改口「暫不納入水族類」；圖為新北夜市的撈金魚遊戲。（記者陳正興／攝影）

農委會預告動保法修正條例，原禁止夜市攤商讓民眾付費撈金魚後帶走，遭攤商痛批既沒溝通也沒配套，「農委會沒事可做嗎？」由於反彈聲浪大，農委會修法方向大轉彎，1日晚間緊急改口，將優先禁止夜市攤商提供付費遊戲換天竺鼠、兔子等哺乳類動物，暫時不納入撈金魚和烏龜等水族類，代表夜市又可以撈金魚。

農委會日前預告動保法修正草案，其中動保法修正草案第十三條寫道，禁止夜市攤商以遊戲、娛樂、賭博等名義進行動物交換或贈與，撈金魚與撈烏龜遊戲恐成絕響，引發攤商反彈。

修法前沒溝通 攤商憂生計

台北士林夜市商圈聯合會理事長蘇文山說，讓民眾撈金魚最重得罰台幣25萬元（約8118美元），將嚴重衝擊攤商生計，農委會卻未溝通與配套；但台北市王姓市民卻說，每次在夜市撈金魚攤位看到小朋友用紙撈「戳來戳去」，有點殘忍，贊成修法禁止。

農委會畜牧處動保科長鄭祝菁昨下午受訪時仍稱，很多動保團體倡議修法禁止，加上大眾動保意識提高，才盼修法讓未來有法可依據、管制；她不斷解釋法條的關鍵在於交換或贈與，業者若僅收費提供撈魚體驗，但民眾不帶走魚，就不會受罰。

然而法令禁止夜市撈金魚的輿論沸騰，農委會昨晚緊急發布聲明，改口稱撈金魚、烏龜不受限制。鄭祝菁說，草案內容範圍很大，目前收到夜市攤商業者意見，經內部討論後，修法會優先以哺乳類動物為主，禁止夜市遊戲以天竺鼠、兔子等動物進行交換或贈與，暫不禁撈金魚和烏龜。

民團促修法 輔導業者轉型

台灣動物保護行動監督聯盟秘書長何宗勳認為，許多外國觀光客到台灣逛夜市，關心動保的人都覺得撈金魚是很負面的行為，據悉夜市撈金魚攤商僅是薄利、攤數已不多，農委會不該只聽到幾家業者的聲音，就匆忙修改方向，「推得快、撤退也快」，反而凸顯農委會修法前未經深思熟慮。他認為若可通過修法，由政府訂定配套、輔導業者轉型，也可獲得好名聲。

除此之外，本次動保法大翻修，還包括禁止電商平台刊登販售指定寵物、非法特定寵物，及明確化棄養要件。

鄭祝菁表示，以往地方政府或民眾撿到流浪貓犬後送進收容所，若掃到晶片會通知飼主領回，卻常遇到通知好幾個月都無人領回的狀況，此次修法將縮短通知的行政程序時間，公告或簡訊通知後七日，若無人領回且無正當理由，就會認定為棄養，原飼主不但不能領回，還會被處3至15萬元罰鍰。

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