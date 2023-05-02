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冷眼集／低薪沒扭轉 派遣問題多 蔡政府政績在哪？

記者 許俊偉
五一行動聯盟1日舉行「八年全執政、勞工算總帳！」勞動節遊行，總統蔡英文、副總統賴清德大頭像吸引目光。（記者曾原信／攝影）
五一行動聯盟1日舉行「八年全執政、勞工算總帳！」勞動節遊行，總統蔡英文、副總統賴清德大頭像吸引目光。（記者曾原信／攝影）

五一行動聯盟1日在勞動節上凱道爭取勞動權益，今年行動主軸要向蔡英文政府「算總帳」。攤開蔡總統首任競選時提出的勞動政見，包括「扭轉勞工低薪趨勢」和「立法保護非典型勞動」等，七年過去均未見結構性調整；勞保基金財務失衡也僅靠政府撥補拖延。勞工朋友給了民進黨政府兩任時間，這筆帳勢必要算。

首先在「扭轉勞工低薪趨勢」，蔡總統不斷強調任內已連七年調漲基本工資，從上任前的月薪台幣2萬0008元提升至2萬6400元，號稱調幅達約三成二。

不過，調漲基本工資雖可照顧底層勞工，但對整體勞工薪資改善有限，以致多數勞工根本感受不到薪資成長，逾六成八勞工薪資水準仍未達平均薪資；青年低薪問題也還在，根據勞動部最新初任人員（新鮮人）薪資調查，去年新鮮人起薪是基本工資者高達二成四，形同每四個大學畢業生就有一人淪為底層勞工。

蔡政府只靠最簡單易達的調漲基本工資作為改善薪資工具，卻無能調整結構性問題，不僅未能營造健全優質的經濟大環境，也未能有效調整產業體質，甚至無法控制通膨吃掉薪資。

再看「縮短勞工年總工時」，蔡政府一上任雖力推「一例一休」，卻也同時砍掉勞工七天國定假日，又一邊大開後門准許更多職類適用責任制和彈性工時，致使台灣平均年總工時仍破2000小時，還是高居全球第四長。

「立法保護非典型勞動」進展也有限，不僅未落實訂定派遣專法，「假承攬、真雇傭」等爭議也持續；就以近年興起的美食外送員問題，僅訂定指導原則，讓勞資雙方自行辨別承攬、雇傭從屬性。

至於勞保年金改革，攸關勞工退休老本的勞保基金已連六年收支失衡。就算勞保精算報告點出勞保基金2028年將破產，但蔡政府始終不肯面對，僅從2020年起靠政府撥補試圖拖延勞保基金虧空年限，但財務失衡的結構性檢討一事無成，甚至連政府負擔最後支付責任的文字都不敢入法。

蔡英文總統曾稱「勞工是心裡最軟的一塊」，但從靠基本工資形式解決低薪，再到靠政府撥補敷衍處理勞保基金財務黑洞，蔡政府習慣性靠「砸錢」的便宜行事作法美化、淡化勞動問題，卻均未大刀闊斧、對症下藥的根本性解決相關病灶。勞動政策這筆帳算下來，多是空洞的表面功夫，外軟內爛。

勞工 基本工資 蔡英文

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