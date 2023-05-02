黑白集／超越南韓與保二危機

經濟部表示，因半導體產業優勢，加上台商回流挹注動能，2022年台灣人均GDP為3萬2811美元，超越南韓。(記者林俊良／攝影)

經濟部發布統計，台灣去年人均GDP終於「超過南韓 」，經濟情勢大好。但主計總處的統計，今年第一季經濟成長率為負三%，為近14年新低，今年恐有「保二」危機。經濟到底好不好，讓人霧裡看花。

去年以來，蔡政府就不斷拿「人均GDP超越日韓」大作文章；年初主計總處還特別「澄清」，說並未「超韓」。超不超越，變來變去，讓人傻眼。但大家似乎忘了，台灣人均GDP曾長期領先南韓，2004年才被南韓超越。這個鍋，是民進黨的。

陳水扁執政四年，就害台灣被南韓超過；台灣花了十幾年，才再反超，這有什麼好驕傲？況且「超韓」的主因是匯率 ，「台幣升值、韓元貶值」，毫不神奇。當然，也受惠半導體業暢旺；但要問蔡政府做了什麼，可能只出一張嘴。

疫情 解封後，經濟成長反而深陷泥淖，是令人憂心的事。美日韓陸等國雖都減緩，但至少維持正數，也讓台灣的負三趴更顯憔悴。展望今年國際經濟，台灣要從谷底翻身機會不大；更別說物價飛漲、貧富差距擴大，「超韓」只是鏡花水月。

對經濟困境，蔡政府顯拿不出具體辦法。總統府副秘書長黃重諺受訪，竟不避嫌當起「軍工股推銷員」，大讚軍工產業股價大漲。蔡政府救經濟的解方，難道要靠「發戰爭財」的軍工產業？這樣的政府，令人無語！