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大甲媽祖回鑾 在大甲走10小時才到家

記者游振昇／台中1日電
大甲媽遶境進香回鑾安座，1日凌晨神明陸續安座。（記者游振昇／攝影）
大甲媽遶境進香回鑾安座，1日凌晨神明陸續安座。（記者游振昇／攝影）

今年大甲鎮瀾宮媽祖回鑾腳程慢，在大甲區走了10小時，今天凌晨12點45分才走回到鎮瀾宮並安座，台中市副市長黃國榮、鎮瀾宮董事長顏清標出席安座大典，迎回3尊出巡遶境的媽祖神像供奉在神龕內，讓今年9天8夜、340公里的遶境行程畫下圓滿句點。

今年的大甲媽遶境進香參加人數多，廟方初步估計有上百萬人次參加，倰轎腳的人也多，常可看到排隊數公里，男女老少都等著排隊倰轎腳。

昨天下午2點50分，大甲媽鑾轎抵達台中市大甲區，清水警分局和大甲分局交接護轎任務後，由大甲警方繼續護轎，媽祖鑾轎在大甲區走透透，走了10小時才抵達鎮瀾宮，今天凌晨12點45分，鑾轎進入廟內，大批信徒早已等候參拜，恭迎媽祖回家。

顏清標說，這次遶境有幾百萬人參加，沿途沒有打架，連吵架也沒有，讓他和董監事很有面子，他說人要這樣，神也要這樣聯絡感情才會親，有付出就有收穫。他感謝大家，心情不是三言兩語可形容。

大甲媽今天凌晨12點45分抵達鎮瀾宮，大批信徒在廟內等候，熱情喊著「進啊，進啊」，將三尊媽祖神像迎進神龕。

顏清標說，在媽祖保佑下，他的身體會越來越好，他說這次遶境，大家都很高興參加，點心站點心不夠都繼續加，他感謝團隊的辛苦付出。

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