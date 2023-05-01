央視播台航拍片 台拍影片反制：全是中華民國自由民主成果

央視「航拍中國」台灣篇呈現澎湖石滬美景，引發許多大陸民眾讚嘆。（央視影片截圖）

由大陸央視推出的紀錄片「航拍中國」第四季「台灣篇」4月29日晚上首播，分享台灣的美，引發大陸民眾圍觀，相關話題閱讀總量超過1億次。隸屬台灣國防部政治作戰局的軍媒青年日報特地剪輯影片反制強調，中共 並不懂，也從不願承認，台灣所有美麗的一切，「全都是中華民國 自由民主下的成果」。

大陸北青網形容「航拍中國」台灣篇「未播先熱」，在央視4月26日公告紀錄片將播出的消息後，截至4月29日14時，大陸網路媒體就已發布46篇相關文章，近2500條微博 提及節目內容，15次登上網路熱搜，相關話題閱讀總量超過1億次。

儘管空拍台灣的紀錄片，「航拍中國」並非首創，但台灣篇推出仍受到大陸民眾廣泛關注，各官方媒體擷取紀錄片的片段在不同平台分享，依然吸引不少網友觀看。

人民日報微博擷取一段關於澎湖心型石滬不到1分鐘的影片，4月29日17時推出後，截至隔日中午，點閱已超過766萬次。

這部紀錄片採取大陸一貫的對台統戰視角帶領大陸民眾認識台灣。CCTV紀錄微信公眾號關於台灣篇的新聞稿稱，「在台北細雨中重逢，在平靜的港灣回味，感受寶島的浪潮；從未改變的，是家鄉熟悉的味道，沿襲千年的祝福，同根共祖的文化傳統，還有每一個燦然的夜晚，闔家團圓的心思」。

台灣軍媒青年日報特地剪輯影片反制說，中共近期航拍中國第四季節目是關於台灣的介紹，列舉中央山脈、阿里山、日月潭等台灣地理風景，以及王船祭、媽祖出巡等人文風俗，但中共並不懂，也從不願承認，台灣所有美麗的一切，「全都是中華民國自由民主下的成果」。

影片指出，台灣有著自由的空氣，有著對任何事情選擇的權利，才創造出這些美麗的風景，「中共始終看表面，不顧內涵的心態」，讓這些影片幕後人員辛苦拍攝製作出來的節目變得膚淺，十分可惜。