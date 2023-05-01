減輕癌友重擔 台健保高價藥擬差額負擔

抗癌藥費 負擔沉重 （製表／元氣中心）

癌症 連續40年為台灣人10大死因之首，癌症藥費逐年增加，去年共83萬名癌友就醫，醫療支出達1334億元（台幣，下同，約43.36億美元），其中392億元抗癌藥費，是近10年來癌藥成長率首度下降；罹癌人數逐年增多，為加速新藥納入健保 給付的速度，健保署擬針對癌藥、新藥、罕藥等昂貴藥物採差額負擔，將訂定上限，以減輕民眾負擔。

舉例來說，某乳癌癌友每月標靶藥物費用為10萬元，自付上限為5%，每月就需額外自付5000元藥費。對此，台灣癌症基金會、民間監督健保聯盟均認為，立意良善，樂觀其成，但重點在於必須先修健保法，才能往下推動，另還需擬定配套措施，否則上路後，只是讓有錢人受惠。

衛福部健保署長石崇良表示，雖有此構想但因涉及修法，仍需多方蒐集意見。

石崇良表示，從2014至2022年，癌症醫療花費逐年增加，從783億元增至1334億元，其中癌藥費用從180億元上升至392億元，上升達2.3倍，每年癌藥平均成長率達10%，超過健保總額每年成長率4%。

2023年健保總額逾8000億元，藥費達2300多億元，其中癌藥超過400億元，占1/6。石崇良表示，目前約有83萬名癌症患者接受治療，且每年新增癌友約12萬人，癌藥支出持續增加中。

分析去年健保給付癌藥費用中，標靶藥物248億元（含免疫檢查點抑制劑15.3億元），占61.7%，其次是化療藥物86.5億元，占21.5%；荷爾蒙藥物41.4億元，占10.3%；免疫調節劑8.3億元，占2.1%；放射性藥物2.8億元，占0.7%。

石崇良表示，為了加速癌症新藥納入健保速度，短期政策為加速給付收載、建立退場機制，如新藥給予兩年「暫時性支付」，有效就繼續給付，無效就退出。長期策略為推動癌藥、新藥、罕藥差額部分負擔，如規畫差額負擔，並訂定上限，提升新藥可及性，已蒐集、諮詢各界意見，評估可行性，另針對高價藥品，研議成立「獨立多元支持基金」或預算。

另外，透過健保協同商保，讓醫療保險 更到位。石崇良說，目前商業保險無法帶病投保，而醫療險多為儲蓄險或其他險種附加，再者實支實付醫療險需要住院，才能理賠，且有投保上限及額度等限制；未來希望保險公司開發「健保附加醫療險」，正諮詢各界意見。