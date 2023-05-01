台補貼國際團客 業者批齊頭式限額 恐再釀借牌亂象

觀光局補助入境觀光團，每家業者每月卻限制補助50團，挨批齊頭式額度會降低台灣觀光競爭力。（記者黃仲明／攝影）

星宇航空董事長張國煒日前批評台灣不夠重視觀光 ，引發熱議，事實上，為增加國際觀光客來台誘因，交通部觀光局5月將補助來台旅行團每團最高5萬元（台幣，下同，約1625美元），但個別旅行社每月最高限制補助50團。有旅行社業者質疑，齊頭式申請額度恐戕害市場發展，國外大型旅行社超過限額可能就不再送客來台，將降低台灣觀光競爭力。

觀光局針對入境三天二夜以上且人數達四人以上的旅遊團，依來台天數、人數，給予每團5000到5萬元獎助金，以鼓勵境外組團旅行社與國內旅行社合作招攬團客來台，但每個業者每月以申請50團為限，觀光局預估至今年底前共可補貼9萬團。

但有旅行業者質疑，每個入境市場樣態不同、規模大小不一，均等的申請團數補助是在打擊發展好的大型旅行社；有業者一個月就能接待逾百團，補助卻限制50團，讓有能力的業者恐拱手將多餘團數讓出，或自行補貼虧本接團，形同抑制原本發展較好的業者送客來台意願，無法在疫後全力衝刺入境觀光。

有業者指出，該政策恐影響日本大型旅行社送客來台，因日前的確發生原先訂好出團並指名導遊的團體被移走；此外入境市場樣態和國旅市場不同，先前疫情 期間推動國旅補貼，就傳出部分實際上未經營的旅行社，借牌給其他人，藉此請領補貼，未料疫後又用類似補助作法，相關亂象恐又再發生。

觀光局表示，入境團客補貼是通盤考量全球市場狀況後制定的，目前東南亞 團客是入境旅遊市場的最大宗，但相關政策非只考量單一市場狀況，補助上路後會再滾動檢討。