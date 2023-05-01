我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬雲5月起在東京大學當客座教授 研究可持續農業、糧食生產

華人自造環保屋 這些節能設計好巧妙

台補貼國際團客 業者批齊頭式限額 恐再釀借牌亂象

記者甘芝萁／台北1日電
觀光局補助入境觀光團，每家業者每月卻限制補助50團，挨批齊頭式額度會降低台灣觀光競爭力。（記者黃仲明／攝影）
觀光局補助入境觀光團，每家業者每月卻限制補助50團，挨批齊頭式額度會降低台灣觀光競爭力。（記者黃仲明／攝影）

星宇航空董事長張國煒日前批評台灣不夠重視觀光，引發熱議，事實上，為增加國際觀光客來台誘因，交通部觀光局5月將補助來台旅行團每團最高5萬元（台幣，下同，約1625美元），但個別旅行社每月最高限制補助50團。有旅行社業者質疑，齊頭式申請額度恐戕害市場發展，國外大型旅行社超過限額可能就不再送客來台，將降低台灣觀光競爭力。

觀光局針對入境三天二夜以上且人數達四人以上的旅遊團，依來台天數、人數，給予每團5000到5萬元獎助金，以鼓勵境外組團旅行社與國內旅行社合作招攬團客來台，但每個業者每月以申請50團為限，觀光局預估至今年底前共可補貼9萬團。

但有旅行業者質疑，每個入境市場樣態不同、規模大小不一，均等的申請團數補助是在打擊發展好的大型旅行社；有業者一個月就能接待逾百團，補助卻限制50團，讓有能力的業者恐拱手將多餘團數讓出，或自行補貼虧本接團，形同抑制原本發展較好的業者送客來台意願，無法在疫後全力衝刺入境觀光。

有業者指出，該政策恐影響日本大型旅行社送客來台，因日前的確發生原先訂好出團並指名導遊的團體被移走；此外入境市場樣態和國旅市場不同，先前疫情期間推動國旅補貼，就傳出部分實際上未經營的旅行社，借牌給其他人，藉此請領補貼，未料疫後又用類似補助作法，相關亂象恐又再發生。

觀光局表示，入境團客補貼是通盤考量全球市場狀況後制定的，目前東南亞團客是入境旅遊市場的最大宗，但相關政策非只考量單一市場狀況，補助上路後會再滾動檢討。

觀光 東南亞 疫情

上一則

大甲媽祖回鑾 在大甲走10小時才到家

下一則

央視播台航拍片 台拍影片反制：全是中華民國自由民主成果

延伸閱讀

介紹台灣美食美景 台觀光局邀3網紅赴台體驗

介紹台灣美食美景 台觀光局邀3網紅赴台體驗
星宇航向北美 優惠票價搶市

星宇航向北美 優惠票價搶市
拚觀光 日本29日起大幅放寬入境防疫規定 這兩證明均取消

拚觀光 日本29日起大幅放寬入境防疫規定 這兩證明均取消
迎接黃金周 日本提前鬆綁邊境 明起入境免3劑疫苗證明

迎接黃金周 日本提前鬆綁邊境 明起入境免3劑疫苗證明

熱門新聞

陳致中。圖／聯合報系資料照片

開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制

2023-04-26 12:40
宗才怡(左)保養得宜，外表相當凍齡。（陳鴻提供）

台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣

2023-04-25 05:07
江女夥同張姓男友殺害父親後棄屍。圖／報系資料照

媽媽、妹妹都求重判...留美女碩士弒父棄屍 為何能逃過一死？

2023-04-28 15:14
陳致中（右）、黃睿靚（左）夫婦。圖／聯合報系資料照片

陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話

2023-04-27 12:25
知名台灣雕刻家朱銘驚傳22日晚上在士林區住家中辭世。律師昨天代表家人出面發表聲明，謝謝各界關心。(記者林伯東／攝影)

藝術家朱銘住處自縊享壽85歲 妻發現時已來不及

2023-04-23 15:29
台灣知名雕塑家朱銘，22日晚上遭妻子發現在家身亡，疑似因久病厭世尋短，享壽85歲。（記者潘俊宏／攝影）

疑久病厭世…國寶級雕刻家朱銘住家輕生 享壽85歲

2023-04-23 05:28

超人氣

更多 >
宋慧喬20年前得獎畫面與現在相比 網友：這點變了

宋慧喬20年前得獎畫面與現在相比 網友：這點變了
昔巨乳辣模變街友 疑「少根手指」翻垃圾果腹畫面流出

昔巨乳辣模變街友 疑「少根手指」翻垃圾果腹畫面流出
華人路邊挖野菜做美食 紐約市公園局：違反條例恐受罰

華人路邊挖野菜做美食 紐約市公園局：違反條例恐受罰
拜登或川普做得完下個任期？ 精算師解答：「二老」1關鍵活更久

拜登或川普做得完下個任期？ 精算師解答：「二老」1關鍵活更久
曼哈頓華埠珠寶店員工被設局 9萬元珠寶遭竊

曼哈頓華埠珠寶店員工被設局 9萬元珠寶遭竊