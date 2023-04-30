翡翠原水管5月12日貫通 大台北告別「喝泥水」

翡翠水庫「原水專管」將貫通，是台灣北部20年來最大的自來水隧道工程，未來專管將確保大台北600萬人不再喝到黃濁水。（記者黃義書／攝影）

為了確保大台北600萬人在暴雨 後不再喝到黃泥水，台北市府花台幣25億元打造的翡翠水庫「原水專管」，5月12日將貫通，預計明年6月底前通水，是北部20年來最大的自來水隧道工程，工程艱鉅，全線以傳統機械開挖，坑夫日夜輪班施工近1500天，未來專管將使得「北水南送」更穩定，也為連年嚴峻的缺水危機「插管急救」。

2015年時，蘇迪勒颱風過境造成南勢溪原水濁度飆升至3萬9000餘度，遠超過直潭淨水場處理能力，民眾打開水龍頭都是夾帶黃泥的濁水，怨聲載道。濁水主因是南勢溪過度開發，水土保持數十年來無法解決，前市長柯文哲 向中央申請前瞻補助，建翡翠原水管，直取翡翠水庫原水，經費由中央與北市分攤。

翡翠原水管 明年6月通水

本報系記者獨家進入專管內部，這條地下水管其實是一條內徑五米三、近兩層樓高的輸水隧道，完成後內徑仍有四米五，形狀近馬蹄形的「超級大水管」，坑夫在這幽暗、不見天日的隧道內，早已習慣空氣中難以忍受的煙霧粉塵，每天面對一大片堅硬的岩壁反覆鑽挖，被戲稱是「最寂寞的工程」。

歷近四年開挖，如今僅剩不到十公尺即將貫通，穿越直潭山下方的地質不穩定，加上隧道通過「龜山向斜破碎帶」，工程兩個最難克服的就是「抽坍」及「湧水潛勢高」，曾發生高30公尺的水脈與石塊瞬間崩落，就像泥石瀑布，所有工程人員差點遭活埋。

每天平均30名坑夫先用鑽堡機在堅硬山壁鑽孔、破碎、再用挖土機開挖，每挖好一公尺，就得用鐵架支堡撐起，避免再坍塌，最後再以噴漿機將開挖好的隧道壁噴泥，全長約2.8公里的翡翠專管，日夜施工，每天進度僅一公尺左右。

新店南北勢溪周邊地質屬「硬頁岩」相當堅硬，爆破能加速工程推進，為避免影響翡翠水庫周邊環境生態，加上專管出水後端地質下凹，相對破碎，考量施工安全，當時環評時承諾不炸山，也正因岩盤實在太硬，每三天就有鑽頭報銷，鑽壞約500組鑽頭。

台北自來水事業處長范煥英表示，翡翠水庫現在扮演「北水南送」救援關鍵角色，原水通過淨水廠處理成清水後，支援新北板新水廠，石門水庫的水不必支援板新水廠，就可直接調撥給桃園大湳淨水場，大湳再支援到新竹，確保台灣經濟命脈、新竹科學園區用水穩定。