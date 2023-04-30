應對極端氣候 專家：台灣不能頭痛醫頭

翡翠水庫原水專管在缺水危機下即將貫通，面對極端氣候，專家認為，資源建設超前部署是好事，但水利工程有極限，大家要思考極端氣候下天威難測，水資源的經營管理應有全盤計畫，而非頭痛醫頭、腳痛醫腳，改善缺水更要有整體流域觀念，尤其要正視土砂沖刷淤積水庫的嚴重問題。

中興大學水土保持學系教授陳樹群表示，台灣總體的水資源充足，水庫、河溪等地面水搭配地下水，大概是足夠使用，但主要問題是在台灣的地質條件不好，土壤沖刷導致水庫淤積問題嚴重，目前台灣很多水庫興建完只用20、30年，就會淤積損失一半的庫容量，「台灣的問題是在於土砂災害，遠大於水資源」，如此就難兼顧水力發電。

陳樹群也提及體制問題，管理土砂的機關是農委會土水保持局、但管水資源的卻是經濟部水利署，這兩個單位應該可以協調，若不整合，跨部會管理水資源就會有難度，管理實務上應該要有整體流域觀念，正視台灣土砂泥災害嚴重的問題。

台灣環保水資源聯盟主任粘麗玉指出，當時翡翠專管環評時，說服委員可以穩定大台北的供水，甚至還能支援桃園的石門水庫，尤其台北市已多年沒缺水，秋冬的中南部進入旱季時，翡翠水庫還有豐沛降雨，透過水資源南北調度，屬超前部署。

粘麗玉認為專管施工其實可以做得更好，過程中一度沒算好屈尺斷層的水文，導致2021年發生大抽坍，差點釀成重大工安事故，之後才改變工法；目前在南部的水庫也在施做連通管，除了專注解決水資源問題，還要避免影響整體環境。

她認為，水的脈絡還要一併思考當地地質條件，若不事前調查好地質，可能會花天價彌補這些缺陷和錯誤，尤其面對極端氣候，已經不是人定勝天的時代，而是隨時都會面臨更嚴酷的挑戰。

粘麗玉說，正本清源除了開源，還要加速節流，像工業用水量大，卻只有枯水期才徵耗水費，都無法以價制量，誘導社會和企業節約用水；另如深水井不能一直超抽，否則會帶來地層下陷等不可逆的環境危害，這些都是公部門在做水資源工程時要審慎處理的面向。