我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「來自中國」電話訛詐 加州名校華生3個月被騙18萬

王嘉爾金山開唱 粉絲場外等8小時 多人「夜排」為見他一面

桃園機場遇外國人約砲 她驚逃卻遭「尾隨強吻」崩潰痛哭

台灣新聞組／台北30日電
一名女網友發文指出，她在桃園機場遇到一名外國人搭訕「要約砲」，她嚇到趕緊離開，對方竟一路尾隨，甚至在樓梯處強吻她。（取材自臉書）
一名女網友發文指出，她在桃園機場遇到一名外國人搭訕「要約砲」，她嚇到趕緊離開，對方竟一路尾隨，甚至在樓梯處強吻她。（取材自臉書）

一名女網友28日發文指出，她在桃園機場準備出國度假，卻遇到一名外國人搭訕「要約砲」，她嚇到趕緊離開，對方竟一路尾隨，甚至在樓梯處強吻她，讓她忍不住在登機口崩潰，哭聲響遍整個機場。目前航警與航空公司已介入調查，後續等待她回台處理。

該名女網友在「爆料公社」發文表示，當天準備搭乘航班去泰國曼谷玩八天七夜，等待登機時被一名外國人搭話，原以為是有事詢問，好心拿出手機翻譯，螢幕內容卻顯示：「If you have a bit time we can enjoy us somewhere（如果你有時間，我們可以在某個地方享受）」、「We have 15 minutes（我們有15分鐘）」，這才發現對方是想找她「約砲」。

女網友說：「長這麼大沒想過自己會發生這種事情。」雖然當下直接離開、前往人群密集處，該名外國人卻尾隨其後，趁機在旋轉樓梯強吻她，「更扯的事情是旋轉樓梯沒有監視器...我直接在登機口崩潰大哭，整個機場都是我的哭聲。」

隨後，航空公司馬上做了緊急處理、協助調監視器，並安撫女網友的情緒，但她坦言，要抓到該名外國人的機率很低，沒有抱太大期望，「只能摸摸鼻子算了。」她也呼籲，每個女生出門在外，不管是哪裡都要十分小心，因為什麼都有可能發生，「好比我這種扯到極點的事。」

機場 手機 泰國

上一則

陸無人機擾台 江啟臣：總統府不要只關心軍工股價

下一則

澳洲交換學生誤食老鼠藥 家屬怪罪台灣小吃

延伸閱讀

日本黃金週長假機場大排長龍 觀光景點湧現人潮

日本黃金週長假機場大排長龍 觀光景點湧現人潮
廣州白雲機場連兩天客流突破20萬人次 創年內新高

廣州白雲機場連兩天客流突破20萬人次 創年內新高
許光漢合影IU追星成功 返台引韓機場粉絲暴動

許光漢合影IU追星成功 返台引韓機場粉絲暴動
替拜登加分？官員：阿富汗機場恐攻首腦 神學士擊斃

替拜登加分？官員：阿富汗機場恐攻首腦 神學士擊斃

熱門新聞

陳致中。圖／聯合報系資料照片

開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制

2023-04-26 12:40
台灣知名雕塑家朱銘，22日晚上遭妻子發現在家身亡，疑似因久病厭世尋短，享壽85歲。（記者潘俊宏／攝影）

疑久病厭世…國寶級雕刻家朱銘住家輕生 享壽85歲

2023-04-23 05:28
宗才怡(左)保養得宜，外表相當凍齡。（陳鴻提供）

台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣

2023-04-25 05:07
江女夥同張姓男友殺害父親後棄屍。圖／報系資料照

媽媽、妹妹都求重判...留美女碩士弒父棄屍 為何能逃過一死？

2023-04-28 15:14
陳致中（右）、黃睿靚（左）夫婦。圖／聯合報系資料照片

陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話

2023-04-27 12:25
知名台灣雕刻家朱銘驚傳22日晚上在士林區住家中辭世。律師昨天代表家人出面發表聲明，謝謝各界關心。(記者林伯東／攝影)

藝術家朱銘住處自縊享壽85歲 妻發現時已來不及

2023-04-23 15:29

超人氣

更多 >
校車司機開車時突昏倒 7年級男童急煞車救全車同學

校車司機開車時突昏倒 7年級男童急煞車救全車同學
樓上吵鬧 紐約皇后區森林小丘華女規勸 被嗆「滾回新冠病毒國家」

樓上吵鬧 紐約皇后區森林小丘華女規勸 被嗆「滾回新冠病毒國家」
求載230公里 浙女教師「肉體抵車資」 司機搶單秒殺

求載230公里 浙女教師「肉體抵車資」 司機搶單秒殺
半夜練槍 鄰居要求停止 德州男上門「行刑式處決」槍殺5人

半夜練槍 鄰居要求停止 德州男上門「行刑式處決」槍殺5人
德州5死槍案 疑因鄰居抱怨噪音惹怒兇嫌 死者包括8歲童

德州5死槍案 疑因鄰居抱怨噪音惹怒兇嫌 死者包括8歲童