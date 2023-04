桃園機場遇外國人約砲 她驚逃卻遭「尾隨強吻」崩潰痛哭

一名女網友發文指出,她在桃園機場遇到一名外國人搭訕「要約砲」,她嚇到趕緊離開,對方竟一路尾隨,甚至在樓梯處強吻她。(取材自臉書)

一名女網友28日發文指出,她在桃園機場 準備出國度假,卻遇到一名外國人搭訕「要約砲」,她嚇到趕緊離開,對方竟一路尾隨,甚至在樓梯處強吻她,讓她忍不住在登機口崩潰,哭聲響遍整個機場。目前航警與航空公司已介入調查,後續等待她回台處理。

該名女網友在「爆料公社」發文表示,當天準備搭乘航班去泰國 曼谷玩八天七夜,等待登機時被一名外國人搭話,原以為是有事詢問,好心拿出手機 翻譯,螢幕內容卻顯示:「If you have a bit time we can enjoy us somewhere(如果你有時間,我們可以在某個地方享受)」、「We have 15 minutes(我們有15分鐘)」,這才發現對方是想找她「約砲」。

女網友說:「長這麼大沒想過自己會發生這種事情。」雖然當下直接離開、前往人群密集處,該名外國人卻尾隨其後,趁機在旋轉樓梯強吻她,「更扯的事情是旋轉樓梯沒有監視器...我直接在登機口崩潰大哭,整個機場都是我的哭聲。」

隨後,航空公司馬上做了緊急處理、協助調監視器,並安撫女網友的情緒,但她坦言,要抓到該名外國人的機率很低,沒有抱太大期望,「只能摸摸鼻子算了。」她也呼籲,每個女生出門在外,不管是哪裡都要十分小心,因為什麼都有可能發生,「好比我這種扯到極點的事。」