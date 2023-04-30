桃園機場遇外國人約砲 她驚逃卻遭「尾隨強吻」崩潰痛哭

一名女網友發文指出，她在桃園機場遇到一名外國人搭訕「要約砲」，她嚇到趕緊離開，對方竟一路尾隨，甚至在樓梯處強吻她。（取材自臉書）

一名女網友28日發文指出，她在桃園機場 準備出國度假，卻遇到一名外國人搭訕「要約砲」，她嚇到趕緊離開，對方竟一路尾隨，甚至在樓梯處強吻她，讓她忍不住在登機口崩潰，哭聲響遍整個機場。目前航警與航空公司已介入調查，後續等待她回台處理。

該名女網友在「爆料公社」發文表示，當天準備搭乘航班去泰國 曼谷玩八天七夜，等待登機時被一名外國人搭話，原以為是有事詢問，好心拿出手機 翻譯，螢幕內容卻顯示：「If you have a bit time we can enjoy us somewhere（如果你有時間，我們可以在某個地方享受）」、「We have 15 minutes（我們有15分鐘）」，這才發現對方是想找她「約砲」。

女網友說：「長這麼大沒想過自己會發生這種事情。」雖然當下直接離開、前往人群密集處，該名外國人卻尾隨其後，趁機在旋轉樓梯強吻她，「更扯的事情是旋轉樓梯沒有監視器...我直接在登機口崩潰大哭，整個機場都是我的哭聲。」

隨後，航空公司馬上做了緊急處理、協助調監視器，並安撫女網友的情緒，但她坦言，要抓到該名外國人的機率很低，沒有抱太大期望，「只能摸摸鼻子算了。」她也呼籲，每個女生出門在外，不管是哪裡都要十分小心，因為什麼都有可能發生，「好比我這種扯到極點的事。」