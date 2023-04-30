我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「來自中國」電話訛詐 加州名校華生3個月被騙18萬

王嘉爾金山開唱 粉絲場外等8小時 多人「夜排」為見他一面

女大生校內草坪裸身彩繪：彰顯身體自主權

記者許維寧／台北30日電
女學生29日在活動結束後，在IG發文透露活動緣由，「這個表演主要想說的，其實就是身體自主權」。（取材自Instagram）
女學生29日在活動結束後，在IG發文透露活動緣由，「這個表演主要想說的，其實就是身體自主權」。（取材自Instagram）

台北大學學生社團日前於校內草坪舉辦「春沐永續生活節」，三名女學生於草地脫去上衣「上空」，於身上彩繪非二元性別旗幟，表達身體自主權，校方高層卻要求學生停辦活動。學者認為，該行動是很好的性別教育現場，學校身為教育機構應和學生溝通、理解訴求，非第一時間先想到禁止。

發起行動的女學生於社群平台指出，女性歷來不可在公眾場合脫衣、露出乳房，但卻沒有人能說明，為何社會設立這樣的規則，所以想藉行動說明身體自主權，也刺激社會思考視為理所當然的事。

照片流傳台北大學數名男女學生於校本部正門口草皮聚會，約三名女性脫去上衣上空，並用...
照片流傳台北大學數名男女學生於校本部正門口草皮聚會，約三名女性脫去上衣上空，並用水彩在身體寫上訴求。（圖：讀者提供）

校方高層看見上空照片後隨即在群組中轉達，要求學生停辦活動、憂心鬧上媒體。事後台北大學說明，學生事前未向學校報備，考量到後續發展，要求停辦僅是可能因應的方式之一；溝通後尊重學生理念訴求，學生也就未事前向校方報備表示歉意，仍准許活動繼續辦理。

世新大學性別所副教授伍維婷表示，身體要如何展演、呈現是每個人的自主，不該由校方或權威者來指教，如此可能弱化學生與社會溝通的能力。學校應該利用此機會和學生討論，如了解國外為何有解放乳頭運動、為何對女性總有這麼多性羞辱的詞彙。

伍維婷指出，學生行動其實是很好的性別教育現場，大學校園應引領社會議題，學校作為教育機構更應做好溝通、理解，而非第一時間先想到禁止。

教育 社群

上一則

飯店房內有血跡…南韓情侶遊台 女遇害 男友涉重嫌

下一則

稱核電是世界趨勢 郭台銘：基本上贊成重啟核四

延伸閱讀

台裔女大生修嘉佑 美西大學高球賽奪冠

台裔女大生修嘉佑 美西大學高球賽奪冠
女大生搭公車被捅7刀 嫌：這樣就少了一個毀滅我們國家的中國人

女大生搭公車被捅7刀 嫌：這樣就少了一個毀滅我們國家的中國人
台高中女生睡過頭...司機亂摸大腿問：如果我要硬上呢

台高中女生睡過頭...司機亂摸大腿問：如果我要硬上呢
畢業後老師竟傳鹹濕簡訊求上床 女學生崩潰「青春留下污點」

畢業後老師竟傳鹹濕簡訊求上床 女學生崩潰「青春留下污點」

熱門新聞

陳致中。圖／聯合報系資料照片

開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制

2023-04-26 12:40
台灣知名雕塑家朱銘，22日晚上遭妻子發現在家身亡，疑似因久病厭世尋短，享壽85歲。（記者潘俊宏／攝影）

疑久病厭世…國寶級雕刻家朱銘住家輕生 享壽85歲

2023-04-23 05:28
宗才怡(左)保養得宜，外表相當凍齡。（陳鴻提供）

台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣

2023-04-25 05:07
江女夥同張姓男友殺害父親後棄屍。圖／報系資料照

媽媽、妹妹都求重判...留美女碩士弒父棄屍 為何能逃過一死？

2023-04-28 15:14
陳致中（右）、黃睿靚（左）夫婦。圖／聯合報系資料照片

陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話

2023-04-27 12:25
知名台灣雕刻家朱銘驚傳22日晚上在士林區住家中辭世。律師昨天代表家人出面發表聲明，謝謝各界關心。(記者林伯東／攝影)

藝術家朱銘住處自縊享壽85歲 妻發現時已來不及

2023-04-23 15:29

超人氣

更多 >
校車司機開車時突昏倒 7年級男童急煞車救全車同學

校車司機開車時突昏倒 7年級男童急煞車救全車同學
樓上吵鬧 紐約皇后區森林小丘華女規勸 被嗆「滾回新冠病毒國家」

樓上吵鬧 紐約皇后區森林小丘華女規勸 被嗆「滾回新冠病毒國家」
求載230公里 浙女教師「肉體抵車資」 司機搶單秒殺

求載230公里 浙女教師「肉體抵車資」 司機搶單秒殺
半夜練槍 鄰居要求停止 德州男上門「行刑式處決」槍殺5人

半夜練槍 鄰居要求停止 德州男上門「行刑式處決」槍殺5人
德州5死槍案 疑因鄰居抱怨噪音惹怒兇嫌 死者包括8歲童

德州5死槍案 疑因鄰居抱怨噪音惹怒兇嫌 死者包括8歲童