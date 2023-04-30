女大生校內草坪裸身彩繪：彰顯身體自主權

女學生29日在活動結束後，在IG發文透露活動緣由，「這個表演主要想說的，其實就是身體自主權」。（取材自Instagram）

台北大學學生社團日前於校內草坪舉辦「春沐永續生活節」，三名女學生於草地脫去上衣「上空」，於身上彩繪非二元性別旗幟，表達身體自主權，校方高層卻要求學生停辦活動。學者認為，該行動是很好的性別教育 現場，學校身為教育機構應和學生溝通、理解訴求，非第一時間先想到禁止。

發起行動的女學生於社群 平台指出，女性歷來不可在公眾場合脫衣、露出乳房，但卻沒有人能說明，為何社會設立這樣的規則，所以想藉行動說明身體自主權，也刺激社會思考視為理所當然的事。

照片流傳台北大學數名男女學生於校本部正門口草皮聚會，約三名女性脫去上衣上空，並用水彩在身體寫上訴求。（圖：讀者提供）

校方高層看見上空照片後隨即在群組中轉達，要求學生停辦活動、憂心鬧上媒體。事後台北大學說明，學生事前未向學校報備，考量到後續發展，要求停辦僅是可能因應的方式之一；溝通後尊重學生理念訴求，學生也就未事前向校方報備表示歉意，仍准許活動繼續辦理。

世新大學性別所副教授伍維婷表示，身體要如何展演、呈現是每個人的自主，不該由校方或權威者來指教，如此可能弱化學生與社會溝通的能力。學校應該利用此機會和學生討論，如了解國外為何有解放乳頭運動、為何對女性總有這麼多性羞辱的詞彙。

伍維婷指出，學生行動其實是很好的性別教育現場，大學校園應引領社會議題，學校作為教育機構更應做好溝通、理解，而非第一時間先想到禁止。