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澳洲交換學生誤食老鼠藥 家屬怪罪台灣小吃

台灣新聞組／台北30日電
24歲澳洲昆士蘭大學學生肖雷到台灣交換，傳出因誤食老鼠藥嚴重中毒。（截自募款平台Gofundme）
24歲澳洲昆士蘭大學學生肖雷到台灣交換，傳出因誤食老鼠藥嚴重中毒。（截自募款平台Gofundme）

淡江大學交換生肖雷（Alex Shorey）日前不明原因出血，導致器官衰竭、呼吸困難命危，目前正在台北醫學大學附設醫院治療。據外電報導，家屬指出，肖雷疑似是在台灣路邊攤吃到老鼠藥，北醫附醫昨天聲明指出，經醫療團隊詢問肖雷發病前的進食情況及生活起居，肖雷自述應與街頭小吃無關，但不明白為何會接觸到老鼠藥。

據報導，肖雷家屬表示，透過群眾募資平台已在三天內募得逾20萬澳元（約13.3萬美元），足夠支付肖雷回澳洲的醫療專機費用，預計5月1日返回澳洲。

本報系聯合報報導，北醫附醫指出，肖雷（24歲）因惡心、嘔吐、流鼻血、血尿到醫院就醫，因凝血功能異常，醫療團隊先予以維他命K1治療，並綜合凝血因子檢測結果，醫療團隊診斷，肖雷應為第二代抗凝血劑類滅鼠藥中毒，也就是超級老鼠藥中毒。

在治療過程中，肖雷出現藥物過敏反應，轉入加護病房觀察處理，經調整用藥後，病情穩定，上周五由加護病房轉至普通病房，家屬向醫療團隊表達感謝。

北醫附醫急診醫學部主治醫師高偉峰說，老鼠藥分為固體及液體形態，主成分是「超級華法林」，用途為抑制凝血功能，讓老鼠流血死亡；若誤食固態老鼠藥，對人體傷害其實不大，但液態老鼠藥因劑量無法估算，誤食後對人體傷害比較大。

高偉峰指出，不論是何種類型老鼠藥，誤食劑量過高，都可能出現嚴重症狀，如內臟器官出血、腦出血，甚至腎衰竭。在治療上，需使用抗凝血拮抗劑（維他命K1），不難治療，但若病情嚴重，治療時間恐長達半年至一年。

中央社報導，肖雷來自澳洲昆士蘭州南部的土烏巴市（Toowoomba），他先前到台灣淡江大學參與交換學程。由於肖雷對他先前接受的維生素K及血漿療法出現過敏反應，因此肖雷的家屬希望將他送回澳洲，接受毒理學專科醫師的治療。

肖雷的姑姑表示，由於保險不給付肖雷返回澳洲的醫療專機，因此他們透過群眾募資平台募款，短短三天內募得超過20萬澳元。肖雷的姑姑說，醫療專機大約需要17萬2000澳元，剩餘款項將捐出。

肖雷的父親說，兒子究竟怎麼接觸到滅鼠藥，至今仍是個謎，「我們知道的是，他很享受身為遊客在鄉間旅行的時光…很難得知滅鼠藥從何而來」。

澳洲 醫學 過敏

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