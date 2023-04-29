好市多冷凍莓藏A肝病毒 近萬包恐下肚

好市多進口「科克蘭冷凍三種綜合莓」驗出A肝病毒，食藥署已要求該批產品下架銷毀，但受汙染綜合莓已售出近萬包。（圖：食藥署提供）

知名美式賣場好市多 自智利進口「科克蘭冷凍三種綜合莓」，10日於邊境 被驗出A肝病毒，衛福部食藥署啟動後市場稽查，於高雄市好市多門市抽驗五件產品，其中一件陽性，已要求該批產品下架銷毀，但受汙染綜合莓已售出近萬包。疾管署呼籲食用民眾自我監測60天，有發燒、黃疸等症狀，應速就醫。

好市多表示，已將該商品從賣場及線上通路全數下架，也將盡全力協助會員退貨。

食藥署南區管理中心副主任蔡佳芬表示，美國食藥局 （FDA）3月通報五起A肝病例，調查發現與食用好市多「有機冷凍草莓」有關，食藥署於4月針對好市多莓果類加強檢驗。因應此次事件，食藥署將大規模針對進口莓果類產品抽驗A肝病毒；高雄市衛生局也將依法開罰好市多，罰款最高可達2億台幣。

食藥署南區管理中心科長呂昀儒表示，高雄市衛生局抽驗好市多門市「科克蘭冷凍三種綜合莓」，其中一件發現A肝病毒陽性，效期至今年9月19日。該批產品已立即下架，盤點進口量達1萬7431.78公斤，庫存僅剩367.43公斤， 一包淨重1.81公斤，等於已售出問題產品9427包。目前好市多已將所有「科克蘭冷凍3種綜合莓」下架，重達5萬3186.85公斤，約為2萬9385包。

衛福部疾管署副署長羅一鈞表示，已針對此次事件疑似或確定A型肝炎個案詢問相關飲食史，並進行病毒序列比對，其中八例完成定序，較接近韓國貝類病毒株感染，尚未有與好市多綜合莓有關的A肝通報案例。

A型肝炎透過糞口途徑傳染，包含食用受汙染的食物或水源，感染後潛伏期約15到50天，患者會出現發燒、全身倦怠、食欲不振、嘔吐、腹部不適、黃疸等6大症狀，多數病例會自然痊癒並獲終身免疫。