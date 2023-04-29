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蔡政府勞動政見跳票 上百勞團5／1上街算總帳

記者歐陽良盈、林縉明／台北29日電
勞動節將至，朝野立委關注勞權議題，時力立委籲速訂最低工資法及還勞工七天假。圖為街頭勞動者身影。（記者潘俊宏／攝影）
勞動節將至，朝野立委關注勞權議題，時力立委籲速訂最低工資法及還勞工七天假。圖為街頭勞動者身影。（記者潘俊宏／攝影）

五一勞動節將至，朝野立委關注勞權議題，民眾黨團指蔡政府執政七年多來，近八成勞動政見都未落實，籲盡速推動延宕了七年的最低工資法；民進黨立委范雲呼籲政府改善勞動條件；時代力量黨團籲啟動勞保年金改革，降低不合理的工會籌組門檻，訂定最低工資法和國定假日法，保障勞工最低生活水準，還給勞工七天假。

蔡英文總統28日接見模範勞工，並說明過去幾年政府持續提升勞工權益及保障的成果。但勞團指出，掌握行政權與立法權的民進黨，繳出令勞工失望透頂的成績單，將在5月1日號召上百個勞團、2000餘名勞工一起上街頭，跟蔡政府「算總帳」。

蔡總統表示，行政院已承諾明年繼續撥補1000億元讓勞保穩健運作；勞動部也稱，蔡總統上任以來，每月基本工資調整七次，時薪調整八次，但對於最低工資法立法進度，勞動部未多做說明。

國民黨主席朱立倫表示，國民黨雖是在野黨，但有堅定決心與勞工站在一起，給勞工最大支持與最多鼓勵；民進黨執政七年，台灣什麼都漲、只有薪水不漲，工時卻是全球第四名，民進黨讓台灣淪為低薪、過勞之島。

朱立倫指出，勞保光去年潛藏負債就增加7216億（台幣，下同，約235億美元），每天增加20億元，民進黨執政7年根本是擺爛。

民眾黨立委賴香伶也說，勞保年金病灶是結構性擺爛下的惡果，政府應針對不同產業，設置不同勞檢標準。例如針對食品廠進行衛生、消防重點檢查；針對營造業，加強稽查安全裝備與機具使用等。

民眾黨立委邱臣遠表示，職災傷亡逐年增加，除了提高政策落實率，各廠也應依照外籍移工語言、國情需要，量身制定安全守則。台灣「低薪過勞」的現象，進而影響青年生育意願，衍生人口販運等眾多社會問題。

時力立委邱顯智指出，政府現在光靠預算撥補，無法真正解決勞保破產問題，連執政黨委員都看不下去，直言勞保不改，民進黨對不起千萬勞工；遺憾蔡政府用預算撥補拖延改革腳步，但勞保改革拖愈久，勞工受傷就愈重，年輕世代的承擔恐怕將沉重到難以忍受。

范雲與「助人工作者」團體舉行記者會，表示助人工作者面臨「低薪高工時，沒有加班費」、「每年重簽約，年資沒保障」，及「人力缺口大，流動率高漲」三大困境，呼籲政府提出改善方案，改善勞動條件。

勞工 民進黨 預算

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