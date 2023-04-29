過期10年蹄膀下肚… 日期印錯仍要罰

台中市議員江和樹接獲陳情，有民眾買到10年前製造的「紅燒蹄膀」；台中市食安處調查是標示錯誤，將依法開罰。（記者趙容萱／攝影）

台中市民眾黨議員江和樹接獲陳情，有民眾團購20包「紅燒蹄膀」，吃下肚覺得有異狀，查看食品標示竟是「民國102年（西元2013年）」製造，懷疑吃到過期10年的食品。台中市食安處28日前往業者工廠稽查，該批原料在今年3月購入，打印標籤時出錯，並非食材過期，因標示不實，將依食安法開罰4萬（台幣，下同，約1300美元）以上、400萬元以下罰鍰。

江和樹說，洪姓市民和朋友團購近30袋「紅燒蹄膀」，18日拿到肉品，打開吃覺得味道酸酸的，回頭查看製造日期，才發現包裝打印「製造日期：102/3/15」，有效期限1年，意即這包蹄膀已經過期10年，趕緊請大家別吃了，並把未拆封的食品向他陳情。

江和樹當場拆封現蒸，食品飄出怪怪的酸味。稽查人員說，該批「紅燒蹄膀」豬肉原料在今年3月購入，並製作冰存，4月16日出貨前打印產品標籤。業者強調，標示有效日期打印錯誤，並非食品過期，作業疏失向民眾致歉，將立即改進。

蔡文哲說明，經稽查發現，該批原料並非過期食品，但標示錯誤已違反食安法，將開罰4萬元至400萬元罰鍰；若屬於逾期食品罰則更重，可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

台中市法制局指出，民眾若買到過期食品導致財產或健康損害，得檢附發票購買憑證、就醫診斷證明及損害事證，可依消保法向業者求償，雙方若無法達成協議，可向中市府消費者服務中心申訴。