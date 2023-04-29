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星宇6月每天飛洛城 北美衝7航點

特派記者楊文琪／洛杉磯27日電
星宇航空與美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊及美國職籃NBA洛杉磯快艇隊合作，美國首航儀式中，董事長張國煒與道奇球隊的人形布偶合照。（記者楊文琪／攝影）
星宇航空與美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊及美國職籃NBA洛杉磯快艇隊合作，美國首航儀式中，董事長張國煒與道奇球隊的人形布偶合照。（記者楊文琪／攝影）

星宇航空董事長張國煒首航北美第一據點洛杉磯。他提出未來規畫，星宇將引進18架空中巴士A350型客機，目前已有三架，最後一架預計2026至2027年交機。

北美航線在洛杉磯開航後，未來六至八個月將再開闢一個新航點，在北美航點數約有六至七個，歐洲線在北美航網完成布局後再予考慮；計畫引進全貨機，但不會太多架。

張國煒說，台灣的地理位置最適合做中轉北美航線，北美航網對星宇很重要，今年底將開闢舊金山、明年中開西雅圖，後年再開闢紐約航線，美國中部航點也在評估中，休斯頓、達拉斯都不排除；客運量也相當多的加拿大溫哥華，因為有航權航班限制，較無法掌控。

在歐洲新航點的考量上，張國煒說，歐洲線成本較高、競爭激烈，優質的國際航空公司如國泰航空、新加坡航空、阿聯酋航空、卡達航空、土耳其航空都很強，加上航權問題，因此不急於開闢。

他分析目前航線的狀況，以日本與北美載客量最好，日本更是「飛一班賺一班」，洛杉磯也不錯，且暑假旺季即將來臨，樂觀看待9月以前載客率都可達八成。

他說，星宇仍陸續引進A350型客機，駕駛人員須累積飛行時數，6月起才能每天飛一班洛杉磯。

對於油價居高不下，是否會影響星宇營運，他回應說，因為戰爭，油價自然很難回跌，不過A350型客機相當省油，對北美航線的油料成本節省很多。

航線 洛杉磯 油價

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