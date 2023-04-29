台灣匯率助攻 人均GDP勝南韓 10年平均經濟成長率也勝

經濟部表示，因半導體產業優勢，加上台商回流挹注動能，2022年台灣人均GDP為3萬2811美元，超越南韓。(記者林俊良／攝影)

主計總處昨公布全年GDP陷入「保二」困境，經濟部統計處同日卻發布最新「當前經濟情勢概況」報告，比較台灣和南韓 的近年經貿發展，數據強調台灣2022年人均GDP是近十年來首度超過南韓：台灣以3萬2811美元超越南 韓。

統計處官員在報告中指出，台灣政府推出相關政策吸引台商回流、擴大在台投資 ，推升出口及投資表現亮眼，讓GDP擴增速度大於南韓，兩國人均GDP差距縮減，加以韓元貶值幅度較大，讓2022年台灣人均GDP超越南韓的3萬2237美元。

不過，經濟部長王美花坦言，是因「匯率上有所幫助」。統計處報告指出，台灣與南韓地理、人口分布、經濟發展模式及產業結構類似，台灣近十年平均每年經濟成長3.2%，優於南韓之2.6%。

但是，從產業結構分析，台灣製造業附加價值占GDP比重由2013年29.1%上升至2022年34.2%，增加5.1個百分點，南韓則由27.8%降至25.6%，減少2.2個百分點，兩國趨勢相反。

台灣和南韓製造業，雖然都是電子及精密儀器占製造業較多，但台灣比重超過五成、南韓則為27.5%，顯示南韓的產業分布較台灣多元，台灣相對依賴單一產業。