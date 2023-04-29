我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿被騙40元停車費 德州男溜出餐廳殺人後繼續約會

家屬稱澳洲學生因「台灣小吃」中毒 台網炸鍋抗議被汙名

台灣匯率助攻 人均GDP勝南韓 10年平均經濟成長率也勝

記者鍾泓良、鍾張涵／台北29日電
經濟部表示，因半導體產業優勢，加上台商回流挹注動能，2022年台灣人均GDP為3萬2811美元，超越南韓。(記者林俊良／攝影)
經濟部表示，因半導體產業優勢，加上台商回流挹注動能，2022年台灣人均GDP為3萬2811美元，超越南韓。(記者林俊良／攝影)

主計總處昨公布全年GDP陷入「保二」困境，經濟部統計處同日卻發布最新「當前經濟情勢概況」報告，比較台灣和南韓的近年經貿發展，數據強調台灣2022年人均GDP是近十年來首度超過南韓：台灣以3萬2811美元超越南韓。

統計處官員在報告中指出，台灣政府推出相關政策吸引台商回流、擴大在台投資，推升出口及投資表現亮眼，讓GDP擴增速度大於南韓，兩國人均GDP差距縮減，加以韓元貶值幅度較大，讓2022年台灣人均GDP超越南韓的3萬2237美元。

不過，經濟部長王美花坦言，是因「匯率上有所幫助」。統計處報告指出，台灣與南韓地理、人口分布、經濟發展模式及產業結構類似，台灣近十年平均每年經濟成長3.2%，優於南韓之2.6%。

但是，從產業結構分析，台灣製造業附加價值占GDP比重由2013年29.1%上升至2022年34.2%，增加5.1個百分點，南韓則由27.8%降至25.6%，減少2.2個百分點，兩國趨勢相反。

台灣和南韓製造業，雖然都是電子及精密儀器占製造業較多，但台灣比重超過五成、南韓則為27.5%，顯示南韓的產業分布較台灣多元，台灣相對依賴單一產業。

南韓 越南 投資

上一則

凝聚台灣共識 朱立倫呼應侯友宜杯子理論

下一則

過期10年蹄膀下肚… 日期印錯仍要罰

延伸閱讀

南韓與美發表華盛頓宣言 北韓金與正：只會更危及和平

南韓與美發表華盛頓宣言 北韓金與正：只會更危及和平
反制北韓 美空軍上將：美國考慮讓轟炸機降落南韓

反制北韓 美空軍上將：美國考慮讓轟炸機降落南韓
美國經濟衰退？還有得等

美國經濟衰退？還有得等
南韓總統訪美高歌 韓媒爆北京加強查驗輸中韓貨

南韓總統訪美高歌 韓媒爆北京加強查驗輸中韓貨

熱門新聞

陳致中。圖／聯合報系資料照片

開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制

2023-04-26 12:40
台灣知名雕塑家朱銘，22日晚上遭妻子發現在家身亡，疑似因久病厭世尋短，享壽85歲。（記者潘俊宏／攝影）

疑久病厭世…國寶級雕刻家朱銘住家輕生 享壽85歲

2023-04-23 05:28
宗才怡(左)保養得宜，外表相當凍齡。（陳鴻提供）

台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣

2023-04-25 05:07
知名台灣雕刻家朱銘驚傳22日晚上在士林區住家中辭世。律師昨天代表家人出面發表聲明，謝謝各界關心。(記者林伯東／攝影)

藝術家朱銘住處自縊享壽85歲 妻發現時已來不及

2023-04-23 15:29
陳致中（右）、黃睿靚（左）夫婦。圖／聯合報系資料照片

陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話

2023-04-27 12:25
江女夥同張姓男友殺害父親後棄屍。圖／報系資料照

媽媽、妹妹都求重判...留美女碩士弒父棄屍 為何能逃過一死？

2023-04-28 15:14

超人氣

更多 >
買汽車保險 這三家公司最便宜

買汽車保險 這三家公司最便宜
貨櫃運費從4萬慘跌至2000 華人卡車司機收入崩盤

貨櫃運費從4萬慘跌至2000 華人卡車司機收入崩盤
媽媽、妹妹都求重判...留美女碩士弒父棄屍 為何能逃過一死？

媽媽、妹妹都求重判...留美女碩士弒父棄屍 為何能逃過一死？
想甩掉腹部脂肪 這4種「健康」食物要少吃

想甩掉腹部脂肪 這4種「健康」食物要少吃
華裔夫婦遭盜刷信用卡 銀行：1理由拒賠償

華裔夫婦遭盜刷信用卡 銀行：1理由拒賠償