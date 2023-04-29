台灣出口衰退 14年以來最差 今年經濟成長保2難

主計總處公布第一季經濟成長率概估為-3.02%，創近14年新低，為金融海嘯以來最差，即使上季民間消費成長，仍抵不過出口衰退衝擊。(本報資料照片)

景氣真的很糟，今年經濟成長「保2」恐無望。行政院主計總處昨天公布第一季GDP（國內生產毛額）為負3.02%，不但較2月預測數大減1.82個百分點，更創金融海嘯 以來最大減幅，近14年新低，若第二、三、四季預測不變，恐拖累今年GDP下修至1.67%，陷入「保2」困境。

台灣主計總處專門委員吳佩璇表示，全球終端需求疲軟，出口嚴重衰退，以及廠商庫存去化難以消化，目前經濟確實呈現下挫情勢，並進入景氣收縮期。不過，吳佩璇指出，目前民間消費強勁，如果計入普發現金及特別預算 效益約可多出0.35%至0.45%，還是有機會達2%以上，5月26日會根據最新情勢提出更新預測。

吳佩璇說，目前景氣「外冷內溫」，但與金融海嘯明顯不同，這一季是外需衰弱造成輸出疲軟，但內需、民間消費強勁。反觀金融海嘯時期除出口很弱，各部門是同步衰退，不僅外需急凍、民間投資 急遽下降，民間消費也被拖累，這次固定投資雖受影響，但不像金融海嘯時有那麼明顯的減幅。

由於去年第四季和今年第一季連兩季負成長，是否已陷經濟衰退？吳佩璇推給國發會，她說，國發會認定第15次景氣循環高峰是去年第一季，接下來進入收縮期，一般人會認為連兩季負成長是「衰退」，但景氣循環要由國發會根據更多資訊判斷。

首季GDP數據中，備受矚目的就是出口數字。出口為台灣經濟命脈，主計總處表示，全球通膨及升息壓力仍存，終端需求持續疲軟，加上產業鏈調節庫存，抑制台灣外貿動能，第一季按美元計價商品出口較上年同季大減19.17%，三角貿易及航運服務也持續縮減。

吳佩璇指出，去年出口一直到上半年都非常好，今年出口就是高基期因素，幸而很多預測機構都認為庫存調整將陸續結束，全球貿易動能有望恢復，所以不用對第四季出口太悲觀。

不過，元大寶華昨日也發布「2023年下半年台灣景氣難見春燕？」專題，報告指出：台灣內有製造業庫存去化不順，外有貨幣政策緊縮、中國大陸解封紅利不如預期等挑戰，景氣復甦力道微弱。元大寶華表示，目前台灣景氣尚未落底，就算景氣落底，也不代表未來能出現V型復甦，經濟可能呈現外界不樂見的U型或L型復甦，大眾不僅感受不到春暖花開，還可能深感春寒料峭。