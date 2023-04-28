台灣木工名校公東高工財務狀況惡化 列退場專輔

教育部召開第13次私校退場審議會，並在會中決議以「財務狀況顯著惡化」為由，將台東縣公東高工列為專案輔導學校，教育部將給予二年改善期，若逾期未改善將命停招，並於停招後一年停辦。(本報資料照片)

蔡英文 總統曾參訪、設校逾一甲子的木工名校「台東私立公東高工」，因三個月內可用資金為負數已逾兩年、2023學年恐短絀5770萬元，財務狀況惡化，遭教育部 列為專案輔導學校，教部將給予兩年改善期，若逾期未改善將命停招，並於停招後一年停辦。

瑞士籍錫質平神父於1960年創辦的台東縣私立公東高級工業職業學校，木工實力堅強，是海內外獲獎常勝軍，被列專輔學校，地方相當意外。校方回應，將處分閒置宿舍土地解決財務問題，絕不影響學校營運，更不影響學生受教權。

公東高工目前有75名教職員工、534名學生，設有機械科、木工科等科系，尤以培育木工人才聞名，蔡英文總統2018年就曾實地前往公東高工查訪木工室，替參加全台技能競賽集訓的木工技職選手打氣，但如此指標性技職學校，也難逃被納入專輔學校的命運。

教育部昨召開私校退場審議會，退審會評估，該校符合私校退場條例第六條「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，經出席委員二分之一以上同意，認定該校為專輔學校，並給予該校改善期限2年。

退審會發言人、國教署長彭富源表示，該校三個月內可用資金為負數已超過24個月，推估2023學年將短絀5770萬元，學校接近「入不敷出」，不過董事會聽起來有在努力，新任校長昨在報告中說明一些解方，屆時將有查核輔導小組來協助。

校方指出，近年受少子化影響，招生 確實遇上困難，導致收入短少，財務出現問題，但學校早已有應對方案，只是去年10月突收教育部通知，學校來不及作業，遺憾被列專輔學校。校方強調已作業處分學校位於台東市中興路上四百坪閒置舊宿舍土地，對外承租，且已有人接洽，近期內很快就能解決學校財務問題，絕對不會影響學校營運，更不影響學生受教權。