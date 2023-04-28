冷眼集／高端到軍工 炒股爭議幾時休

對於美國軍火商將組團訪台，總統府副秘書長黃重諺27日表示，國內和軍工產業產業相關的股票，突然都拉上來。（本報資料照片）

對於美國軍火商將組團訪台，總統府副秘書長黃重諺27日表示，國內和軍工產業產業相關的股票 ，突然都拉上來。如同當初蔡政府不斷被質疑拉抬高端疫苗 ，黃重諺「拉抬」軍工股，股民賺錢就算了，如果聽黃的話去買股票卻賠錢，不知能否國賠？

黃重諺接受訪問毫不避諱地說，「過去兩星期，國內軍工產業股票突然都拉上來」，黃還點名「從軍用通訊、軍用機殼、軍規電腦」個股「明基、宏碁之類」。這不是報明牌，什麼是報明牌？

另一方面，應立委要求，衛福部做了一份「高端Covid-19疫苗EUA審查資訊是否外洩之行政調查報告」，毫無意外，衛福部在報告裡，「自認」對高端股價 波動、洩密等問題完全無責，還把鍋甩到了自媒體經營者和其他單位身上。宣稱有「機敏資訊」，還把報告列為密件。整套SOP走下來，完美示範高端這座「護國神山」是怎麼被神化後，又變成笑話。

高端的鬧劇，追根究柢原因離不開「炒股」，蔡政府官員牽涉其中，一再釋放利多，甚至幫高端「法說」，唯一自我辯解之詞，就是自己「沒有買股票」。類似的情況，又在黃重諺的軍工產業股票「拉上來說」上演。

從高端到軍工，蔡政府不避諱炒作嫌疑，當然有「股市與政策互相拉抬」用意，也會引起外界議論。高端股價從雲端跌落地底，不知黃重諺舉例的軍工股，未來是否將重到蹈高端覆轍，官員豈能不謹言慎行？