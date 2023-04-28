我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

潘斯赴法院作證5小時 國會暴亂案大突破

「批發蛋價」未來幾周有望跌至1打1元 近兩年新低

冷眼集／高端到軍工 炒股爭議幾時休

記者李光儀
對於美國軍火商將組團訪台，總統府副秘書長黃重諺27日表示，國內和軍工產業產業相關的股票，突然都拉上來。（本報資料照片）
對於美國軍火商將組團訪台，總統府副秘書長黃重諺27日表示，國內和軍工產業產業相關的股票，突然都拉上來。（本報資料照片）

對於美國軍火商將組團訪台，總統府副秘書長黃重諺27日表示，國內和軍工產業產業相關的股票，突然都拉上來。如同當初蔡政府不斷被質疑拉抬高端疫苗，黃重諺「拉抬」軍工股，股民賺錢就算了，如果聽黃的話去買股票卻賠錢，不知能否國賠？

黃重諺接受訪問毫不避諱地說，「過去兩星期，國內軍工產業股票突然都拉上來」，黃還點名「從軍用通訊、軍用機殼、軍規電腦」個股「明基、宏碁之類」。這不是報明牌，什麼是報明牌？

另一方面，應立委要求，衛福部做了一份「高端Covid-19疫苗EUA審查資訊是否外洩之行政調查報告」，毫無意外，衛福部在報告裡，「自認」對高端股價波動、洩密等問題完全無責，還把鍋甩到了自媒體經營者和其他單位身上。宣稱有「機敏資訊」，還把報告列為密件。整套SOP走下來，完美示範高端這座「護國神山」是怎麼被神化後，又變成笑話。

高端的鬧劇，追根究柢原因離不開「炒股」，蔡政府官員牽涉其中，一再釋放利多，甚至幫高端「法說」，唯一自我辯解之詞，就是自己「沒有買股票」。類似的情況，又在黃重諺的軍工產業股票「拉上來說」上演。

從高端到軍工，蔡政府不避諱炒作嫌疑，當然有「股市與政策互相拉抬」用意，也會引起外界議論。高端股價從雲端跌落地底，不知黃重諺舉例的軍工股，未來是否將重到蹈高端覆轍，官員豈能不謹言慎行？

股票 高端疫苗 股價

上一則

中正紀念堂蔣介石銅像 遭男子漆彈槍擊

下一則

新聞評論／傲慢的指揮中心 集蔡政府濫權大成

延伸閱讀

黑白集／神山在護國 國卻不護神山

黑白集／神山在護國 國卻不護神山
新聞評論／環團被當免洗筷 還在等蔡英文關愛？

新聞評論／環團被當免洗筷 還在等蔡英文關愛？
警擴編擬受軍訓 藍議員：成立保綠小警總 安綠心失民心

警擴編擬受軍訓 藍議員：成立保綠小警總 安綠心失民心
蕭旭岑：馬英九不會因蔡政府無能 放棄向國際發聲機會

蕭旭岑：馬英九不會因蔡政府無能 放棄向國際發聲機會

熱門新聞

台灣知名雕塑家朱銘，22日晚上遭妻子發現在家身亡，疑似因久病厭世尋短，享壽85歲。（記者潘俊宏／攝影）

疑久病厭世…國寶級雕刻家朱銘住家輕生 享壽85歲

2023-04-23 05:28
陳致中。圖／聯合報系資料照片

開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制

2023-04-26 12:40
宗才怡(左)保養得宜，外表相當凍齡。（陳鴻提供）

台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣

2023-04-25 05:07
知名台灣雕刻家朱銘驚傳22日晚上在士林區住家中辭世。律師昨天代表家人出面發表聲明，謝謝各界關心。(記者林伯東／攝影)

藝術家朱銘住處自縊享壽85歲 妻發現時已來不及

2023-04-23 15:29
陳致中（右）、黃睿靚（左）夫婦。圖／聯合報系資料照片

陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話

2023-04-27 12:25
台灣男子楊智淵被中國指控為「台獨分子」，於2022年8月3日遭溫州市國家安全局逮捕。（截圖自央視新聞畫面）

中國以涉嫌分裂國家罪 正式批准逮捕台灣男子楊智淵

2023-04-24 20:41

超人氣

更多 >
買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便

買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便
報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰

報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰
陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話

陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話
美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場

美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場
帳戶突增巨款 聖地牙哥老夫婦不慎被騙近7萬

帳戶突增巨款 聖地牙哥老夫婦不慎被騙近7萬