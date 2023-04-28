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美軍火商組團將訪台 總統府副秘書長：軍工股拉上來

台灣新聞組／台北28日電
總統府副秘書長黃重諺（右）接受震傳媒專訪，表示台灣過去兩周國內和軍工產業股票都突然拉上來。（圖：震傳媒提供）
總統府副秘書長黃重諺（右）接受震傳媒專訪，表示台灣過去兩周國內和軍工產業股票都突然拉上來。（圖：震傳媒提供）

25家美國軍火商組成的代表團，預計5月初訪台。總統府副秘書長黃重諺昨天接受網路節目專訪時表示，與其說訪團是來推銷，更像是來訪商，以台灣來講，過去兩個星期，國內和軍工產業相關的股票，突然都拉上來。黃也特別說明，有買股票的就知道，但自己並沒有買股票，是從財經角度看此議題。

黃重諺說，今年以來全球軍工產業有受到關注，其實都是股市題材，主要反映兩件事情，第一俄烏戰爭後很多國家開始覺得要強化一下，因此全球國防工業開始受到新一波注目；第二和美中貿易戰有關係，民主國家正在尋求安全的關鍵零組件。

黃重諺表示，軍售這件事情本來就有程序，且大家最後都看得到為什麼需要，為什麼買；與其說來推銷，更像是來訪商。黃舉例，過去兩個星期，國內和軍工產業相關的股票突然都拉上來，從軍用通訊、軍用機殼、軍規電腦，「明基、宏碁之類」，再到抗紅外線布料。

主持人黃光芹問，是否有相關報告？黃重諺說，只要長期從蔡總統的重大政策，就可以看到為什麼這些國家需要不是中國製造的零組件，所以都急著做這件事情，例如美國企業家馬斯克的spaceX公司，也曾在疫情期間來台訪商。黃重諺表示，從馬斯克開始，和這一次訪團，主要希望爭取重要關鍵零組件如何供應，甚至討論有無機會合作生產，「就一個國家的國防布局，這是好事」。

對黃重諺談及軍工產業相關股票，藍營直呼太誇張。曾任金管會主委的國民黨立委曾銘宗說曾銘宗表示，股票市場會提前反映消息面跟產業面，既然黃重諺提到這兩周相關產業的股票都拉上來，到底是反映消息面，還是產業未來發展前景可期，或有人藉機炒作股票，黃重諺要講清楚，不要引發投資人誤解。民進黨立委則低調表示，不敢判斷股票是否受國防或軍購影響。

藍委賴士葆表示，黃重諺的說法太誇張，操作不宜的話，會讓外界有不正常的聯想，會帶動炒股風波，不得不慎。賴也說，所謂「台美關係堅若磐石」卻是我方不斷買美國軍火，我方參與世界衛生大會（WHA），跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）美方也沒有幫助，黃重諺提到軍工業股價拉升，根本是在講風涼話。

對於美國軍火商組成的代表團將訪台，大陸國防部新聞發言人譚克非昨表示，民進黨當局這種引狼入室做法令人不齒，只會給台灣同胞帶來災難。

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