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台灣勞動部砸10億 促2萬人進缺工產業

記者葉冠妤、鄭媁／台北28日電
勞動部將砸台幣10億元推動擴大就業方案，圖為桃園機場地勤對報到旅客服務。（記者黃仲明／攝影）
勞動部將砸台幣10億元推動擴大就業方案，圖為桃園機場地勤對報到旅客服務。（記者黃仲明／攝影）

新冠疫情即將降級，疫後產業復甦，各產業卻深陷嚴峻的缺工困境中，勞動部為鼓勵勞工投入觀光、旅宿、物流等缺工產業，將砸10億元（台幣，下同，約3257萬美元），推動擴大就業方案，最高每月給特定對象勞工1.3萬元就業獎勵金、最長發12個月，代表勞工最多可領到15.6萬元；方案將試辦1年，希望就此促進2萬人就業。

行政院長陳建仁昨天在行政院會聽取勞動部「疫後改善缺工擴大就業方案」報告，勞動部規畫從「獎勵勞工就業」、「鼓勵雇主進用」兩大面向，推動5大措施改善產業缺工。

5大措施包括「專案擴大就業獎勵」、「雇主補助」、「產業輔導」、「先僱後訓產訓合作」、「參訓獎勵」。其中，為鼓勵勞工投入缺工產業的「專案擴大就業獎勵」，最高每月提供1.3萬元的就業獎勵金，最長發給12個月，等於勞工最多可領到15.6萬元。

勞動部勞動力發展署署長蔡孟良說，方案對接勞雇雙方需求，將由各中央目的事業主管機關提出人力需求，報請勞動部會商、認定「專案職缺」，並公告一定薪資水準為門檻，再納為「專案擴大就業獎勵」。目前反映的業別包括觀光、旅宿、餐飲、物流、營造業，勞動部將以不同業別，會商出不同實施期間與薪資條件，最長一年。

蔡孟良指出，一般身分勞工投入專案職缺，給予每月6000元就業獎勵，勞工若願意到花東、離島等地區就業，偏遠地區提高至9000元；另針對中高齡、二度就業婦女等特定對象勞工，每月給予1萬元，偏遠地區提高為1.3萬元，最長發給12個月。

蔡孟良說，考慮到中高齡、二度就業婦女未必喜好全時工作，若中高齡等特定對象投入專案職缺的部分工時工作，非按月計酬且每月薪資符合勞動部訂出的日薪或時薪標準，每人每月發給5000元，偏遠地區提高為6500元，最長發給12個月。

雇主部分，蔡孟良表示，將優先由中央目的事業主管機關推動「雇主補助」及「產業輔導」，輔導業者推動自動化、調整工作方法及改善工作環境。

勞動部也將推動「先僱後訓產訓合作」，如雇主以先僱後訓方式辦理新進人員訓練，將補助企業每人每月1.2萬元自訓指導費，偏遠地區提高至1.5萬元，最長補助3個月；專案職缺相關職類專班結訓學員則將發給一次性「參訓獎勵」5千元，偏遠地區提高為8千元。

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