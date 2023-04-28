新聞評論／傲慢的指揮中心 集蔡政府濫權大成

中央流行疫情指揮中心27日舉行「終場記者會」，並於5月起正式解編。圖為指揮中心社區防疫組組長莊人祥(左起)、指揮官王必勝、發言人羅一鈞。(記者林伯東／攝影)

歷經1200個日子，1000多萬人確診新冠肺炎，近2萬人死亡，疫情 指揮中心終於由行政院拍板，自5月起降級解編。3年的疫情，禁錮了全球旅遊、貿易和正常生活，奪走近700萬條性命。直至宣告解封，許多民眾仍無法放心脫下口罩，疑懼仍盤據心頭。但要論苦悶，大家最大的怨懟還在蔡政府的濫權管制和操控，把疫情當成民進黨宣傳及施恩的機會，卻把專業拋在腦後。

指揮中心3年的濫權和傲慢，其實已遭到人民的嚴厲審判。曾經大權在握的首任指揮官陳時中 ，在台北市長選舉中以不到32%的得票慘敗給蔣萬安，充分印證人們唾棄他的領導。陳時中擔任指揮官時，除冷酷地阻擋「小明們」返鄉，偏執地以「武漢肺炎」稱呼新冠肺炎，他還褊狹地排擠意見不同的防疫 專家，不顧安全與專業地對高端疫苗放水，更為了政治私心而阻擋郭台銘購贈BNT供全民使用。陳時中利用疫情，把自己當成「防疫沙皇」，卻把人民放在優先順序的尾端。

陳時中的傲慢和濫權，不僅受到蔡政府的縱容，甚至得到蔡總統莫大的鼓勵，因而不斷變本加厲。在閣揆蘇貞昌的配合唱和下，蔡政府把「超前部署」唱得震天價響，卻忘了自己應該購置疫苗進行防疫。有長達近一年的時間，台灣的疫苗是靠著外國和民間的善心捐贈，才得以捱過。那三年，人民面臨形形色色的管制：領口罩要排隊，打疫苗要排隊，進出公共場所刷實聯制要排隊，到醫院做PCR要排隊，自費入住防疫旅館都不可得。這一切，皆因指揮中心「凡事管制」的心態，而變得冷酷、僵硬，且毫無人性。

之所以必須如此處處管制，主要原因是：主事者好大喜功又喜歡攬權，另一方面卻眼光短淺又拒聽專家之言，因此各種物資準備皆嚴重不足。最明顯的事例，如快篩試劑的進口，原本早就可以開放，讓民眾自行測試是否感染，不僅價廉，也能及早偵知。然而，指揮中心卻非要民眾到醫療機構去採驗，不僅增加人民的精神及金錢負擔，也徒增醫療院所的能量負荷，更升高了確診的不透明度。指揮中心不信任人民的自律，運用高度集中控管以滿足自己的權力欲，結果卻讓疫情黑數變得更多，也平白犧牲了民眾的自由。

可以說，傲慢獨斷的指揮中心，集中反映了蔡政府的濫權和自大。人們若不健忘，去年4月陳時中還擔任指揮官時，即說過指揮中心將於7月降級解編。為何遲至今天，行政院才正式拍板解編？原因無他，當時陳時中嚷嚷降級解編，無非是蔡政府已內定要他參選台北市長，他也自以為防疫「有功」，希望早日解編躍上枝頭。不料，在他三心二意之間，5月台灣突然疫情大爆發，單日確診人數多達數萬人，指揮中心解編之事只好一延至今。

不能不提的是，過去3年蔡政府以疫情為由，數度追加《防疫特別條例》所需預算，高達8400億元(台幣，下同，約271億美元)。但其中真正用於「防疫」的，其實僅17%，其餘7000億都被用於紓困、振興等用途。人們不難想像，陳時中之所以備受蔡總統重用，正是因為他太會配合上級行事，即使踰越衛福部長及指揮官專業也在所不惜。問題是，這些假疫情之名所為的揮霍，要由國民共同承擔多年才能消化掉。

我們無意抹煞指揮中心的所有貢獻，但如果下回疫情再次席捲，我們不希望看到同樣的事情重演。然而，目前衛福部高層仍充斥著陳時中的人馬和遺風，蔡政府毫無反省的跡象。試問，民眾怎能心安？