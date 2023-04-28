抗疫路畫句點 台灣晚了1年 藍批防疫5缺5亂應向大眾道歉

中央流行疫情指揮中心27日開設最後一場例行記者會，指揮官王必勝(前排中)、前指揮官陳時中(前排右四)、專家諮詢小組召集人張上淳(前排左四)、衛福部長薛瑞元(右二)等防疫團隊代表齊聚，感謝全民一起走過抗疫時光。(記者林伯東／攝影)

2019年底新冠疫情 爆發，中央流行疫情指揮中心於隔年1月20日採三級開設，2月27日升為一級開設，每天下午2點記者會直播成了「全民2點檔」，開設960場記者會，昨為「最終場」，指揮官王必勝、前指揮官陳時中昨攜手謝幕。5月起，指揮中心解編、新冠傳染病改類，疫情終於走到隧道盡頭，不過相較他國，台灣幾乎晚了將近1年。

最後一場疫情記者會，指揮中心發言人羅一鈞報告最新病例數，並說明上周驗出兩例感染被稱為「大角星」的XBB.1.16本土案例，不過，本土疫情未因此增加嚴重度。

指揮官王必勝表示，指揮中心5月解編，醫院專責病房同步退場、取消住宿機構定期快篩措施，但保留一般護理之家及老人福利機構定期快篩至5月底，而5月5日起取消疫苗 接種假。

最後一場記者會疫情說明及媒體問答僅進行15分鐘，後續則是指揮中心向民眾、媒體致謝的活動時間，曾被譽為「防疫 5月天」的成員，僅深陷性招待風波的行政院前發言人陳宗彥缺席，其餘都到場參與，為抗疫之路畫下句點。

指揮中心開設至昨天經歷1194天，前疾管局局長蘇益仁說，台灣晚他國近一年才完全解禁，初期疫情爆發，台灣立即反應「超前部署」，但領導者缺乏疫苗防疫觀念，導致一步錯步步錯，錯估疫苗對疫情重要性，反而引來政治風暴。

蘇益仁說，台灣經歷Omicron疫情後，指揮中心就該解編、傳染病改類，卻到去年10月才調整隔離天數，今年5月才改類，他認為，這些都是領導人未存有公衛思維導致的結果。

台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎表示，此次防疫最可惜之處，是未記取2009年H1N1疫情政治干預研發國產疫苗，此次新冠疫情也上演同樣事件，影響國產疫苗發展。

國民黨昨表示，3年多來防疫「五缺五亂」，缺疫苗、缺快篩、缺藥品也缺整合，還發生校正回歸、疫苗採購合約封存，沒會議紀錄的3+11及疫情破口在萬華等爭議，指揮中心表現就好像執政黨的「類競選總部」，根本沒對疫情超前部署，應向大眾道歉。

國民黨文傳會副主委林家興表示，美國彭博社去年6月所公布的最後一份全球防疫韌性榜單，台灣是倒數第二。