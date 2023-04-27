2體系角力…消防設備人員法卡關24年 「立院對得起人民嗎？」

近年惡火頻傳 苦等消防修法 製表／政治中心

聯華食品廠大火釀成七死慘劇，無情大火也燒出消防法規問題。攸關消防設備裝置與檢修的「消防設備師／士」專法在立法院六進六出，卡關20多年，迄今仍未完成立法。據了解，雖然行政、立法部門多次呼籲加速立法，但因牽涉消防設備師、士與建築師兩大體系「權益」，雙方角力多年仍僵持不下，導致立法僵局難解。

2020年4月台北發生錢櫃大火，再喚起各界對消防設備人員法重視，當年底行政院會通過「消防設備人員法草案」，明定消防設備師、士應具有兩年以上消防實務經驗，經登記、領有執照及加入公會後，才能執業，若擅自執業，可處20萬元以上100萬元（台幣）以下罰鍰。

這已是消防設備師／士專法自1999年以來，第七度向立院叩關，前六次都鎩羽而歸。民進黨 立法院黨團本會期將消防設備人員法列為優先法案，但本會期內政委員會迄未排審，中華民國 消防設備師公會全國聯合會理事長嚴順福說，眼看著這屆立委任期就要結束，「立法院真的對得起人民嗎？」

朝野立委及立法院過去兩年來，都曾舉辦消防設備人員法公聽會，盼盡早推動立法。2021年4月立院公聽會，時任內政部 次長陳宗彥公開喊話，要讓台灣公共安全、消防安全建立完善良好制度，應加速推動消防設備人員法完成立法程序。

專法延宕20多年，資深國會助理指出，消防設備專技人員考試制度上路之初，考量消防設備專業人員不足，內政部在消防法中規定，可由現有「相關專門職業及技術人員或技術士」，包括建築師、電機技師等，經一定時數受訓課程後，就能取得暫行執業證書。

這項暫行條款後來也訂定「落日機制」，只要國考通過的消防設備師達500人、設備士達5000人後，暫行人員就須退場。國會助理說，早在2014年，設備師、士早就超過法規人數，但因建築師體系堅持維護現有執業人員工作權，立委有選票壓力，不敢斷然推動立法。

不具名立委說，過去十幾年來，消防設備師公會及暫行人員所屬的建築師公會、電機技師公會、電氣工程工業同業公會和水管工程工業同業公會，各自堅持立場，雙方沒有交集，在專業與暫行人員的工作權中要幫助誰，朝野立委承受很大壓力，陷入兩難。

內政部昨表示，消防設備人員法草案去年5月19日已在立法院內政委員會詢答及宣讀完畢，期待盡速完成立法，共同維護公共消防安全。