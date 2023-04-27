燒掉執政黨候選人監聽資料？調查局大火遭疑「不單純」

調查局局本部廉政大樓24日晚間的大火，燒出了外界不少質疑。（記者李易昌／翻攝）

調查局局本部廉政大樓24日晚間發生大火，起火點位於一樓資通安全處電腦偵辦科辦公室，包括名嘴黃暐瀚和前立委柯志恩、郭正亮，25日晚在政論節目上質疑大火燒掉了很多監聽資料，特別是執政黨候選人的監聽資料。調查局對此否認，表示資安 處並非負責監聽的單位，且調查局嚴守行政中立、依法行事，絕不逾越法令分際。

24日晚的調查局大火，燒出了外界質疑，名嘴黃暐瀚在政論節目上指稱，失火的資安處是負責監聽的單位，手上握有很多監聽資料。前立委、國民黨 智庫執行長柯志恩則認為，若在這時間點失火，所燒掉的資料應該是鎖定執政黨的候選人；她同時懷疑，火災當天濕度高達85%，這樣的天氣下怎麼可以燒成這樣，呼籲調查局將來必須向外界說明。

調查局回應，失火的資通安全處，並非負責監聽的單位，且調查局身為國家執法機關，嚴守行政中立，一切依法行事，絕不會逾越法令分際，在鑑識報告出來前，請外界勿做過多的聯想及無端的揣測，以免混淆視聽，待鑑識報告完成後，調查局將會向社會大眾說明。

調查局指出，局本部平日嚴格管制人員進出，目前經檢視火災前相關監視器畫面，並無發現可疑人員出入，現場亦未發現異常跡證，初步已排除人為介入。起火處105室為資通安全處電腦偵辦科使用，該科業務內容為指導及審查各外勤單位偵辦電腦相關犯罪案件，屬一般辦公場所，並無伺服器或分析儀器等設備置放。

此外，電腦偵辦科不同於負責數位證物鑑識的資安鑑識科，因此現場並無外勤單位送請鑑識的相關證物。至於資通安全處已推動無紙化作業多年，若有紙本資料毀損，也可由外勤單位提供副本進行重建。