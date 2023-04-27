新聞評論／環團被當免洗筷 還在等蔡英文關愛？

2004年起，每年4月22日世界地球日，總統都會依慣例接見環團，當面溝通環保議題。去年蔡英文 總統以「疫情」為由，暫停這項傳統，今年則以政務繁忙，「沒空」接見。環團不滿連續兩年見不到總統，發文給府方，要求在6月5日台灣環境日會面。從黨外一路到執政，民進黨 與環團一向關係密切，但蔡政府上台後多次背棄環保承諾；說穿了，不過是把環團當成用過即棄的免洗筷。這點，環團還看不透嗎？

民進黨在野時高舉環境正義大旗，與環團共同站在執政黨對立面，成為盟友。但蔡總統上台後，在環境政策上多次背離原本的主張與價值；而環團過去強力監督執政的聲量，也逐漸消失。主要原因是，蔡政府挾龐大執政資源全力收編社運團體，包括農陣出身的農委會主委陳吉仲、立委蔡培慧，環保律師成為環保署副署長的詹順貴、不分區立委洪申翰等，一夕間全成了綠朝新貴，過去強大的社運能量也同時遭削弱。

蔡政府背棄昔日社運盟友，最受矚目的事例就是藻礁 爭議。2013年，蔡英文受環團及在地保育人士潘忠政之邀參訪觀音藻礁，當場寫下「藻礁永存」承諾。未料，蔡英文執政後為推動非核家園能源政策，堅持在鄰近藻礁區域興建第三天然氣接收站，因此激出退休教師潘忠政發起「珍愛藻礁」全國公投，蔡英文更多次被批評是「毀棄承諾」。

前年蔡英文再度走訪藻礁故地，聲稱當年留下「藻礁永存」，是指被畫為野生動物保護區的「觀新藻礁」，當地藻礁已經永存。此一說法，不僅是玩文字遊戲，也非事實。事實是，觀新藻礁被畫為野生動保區，是在2014年吳志揚擔任桃園縣長任內，而非民進黨桃園市長鄭文燦之功，且中央也未進一步提升保護等級。

停滯的《礦業法》，是蔡政府環保食言又一事證。2017年6月，蔡英文出席墜機身亡的導演齊柏林紀念展，承諾推動礦業法修法；但六年過去，掌握國會過半的民進黨仍在推拖拉，無意完成修法。說白了，蔡政府不過把環團當免洗筷，用過即棄。即使蔡政府對社運團體「可割可棄」，社運界卻寧可劃地自限，也不改對民進黨的忠誠。最明顯的對照是，當年馬政府開放含萊克多巴胺美牛進口，多少社運團體串連反對，俟蔡政府隻手開放萊豬，發聲反對的團體卻寥寥可數。執政者墮落，社運界也跟著墮落了。

再看近期的「四接」爭議，蔡政府蠻橫沒收基隆發起的地方「護海公投」，那些在馬政府時代全力反國光的環團不僅袖手作壁上觀，就連蔡政府先前計畫在蘊藏珍貴珊瑚礁生態的基隆外木山破壞生態填海造地建四接，環團同樣也未置一詞。唯一堅守環境正義的，似僅剩環團「蠻野心足」。

過去與民進黨並肩作戰的社運界，從無役不與到現在的每役不與，還關懷本土環境生態的恐已所剩無幾。那些仍一本初衷的人，若公開批評執政者破壞環境的作為，甚至還會遭昔日「同志」圍剿、出征。也難怪他們感嘆，若當年反國光石化發生在民進黨執政時期，也恐將以失敗收場。如果對於環境及土地正義的標準一致、關心不變，何以會有這麼大的落差？莫非過去環團反的不是環境不正義，只是反國民黨！

作為社會運動者，環團監督掌權者本是天職，若有異議自可公開向社會大眾訴求，何必苦求與蔡總統會面，難道還在期待關愛的眼神？試問，這些巴望著「皇恩浩蕩」的環團，又真的還在乎環境正義嗎？