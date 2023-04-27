台大社科院教評會 陳明通偕律師出席 結果3個月內出爐

陳明通（最前者）於26日下午1時30分左右在機要陪伴下進場，在場媒體詢問「是否來保住自己的退休金？」陳未回應。(記者許維寧／攝影)

台大社科院昨召開院級教評會，審議國安局前局長陳明通學術倫理案後續懲處，陳明通在律師陪伴下入場，在場媒體詢問「是否來保衛退休金 ？」陳未回應。台大預計5至7月間再召開三次校級教評會，最終結果有望於三個月內出爐。

新竹市前市長林智堅 、行政院副院長鄭文燦均因論文抄襲，台大國發所碩士學位遭雙雙撤銷，指導教授陳明通亦遭檢舉。台大昨天召開社科院教評會。陳明通入場時媒體於會議室外詢問「是否來保衛退休金？」、「如何看外界認為自己讓台大招牌蒙塵？」陳均未回應。

社科院工作人員要求媒體只能在一樓等待。由於社科院院長蘇宏達已列席，媒體溝通能否請蘇於會後簡要說明？但蘇僅透過警衛轉達，不出面受訪，並要求媒體撤離。

陳明通僅入場約15分鐘後，便在警衛護駕下不發一語離場，警衛隨即表示陳已離席，再度要求媒體撤離，但場內會議仍持續進行。

台大國發所日前表示，教評會是處理陳明通被檢舉疑涉學生論文指導不周案，所教評會已作成決議送交院方。據了解，昨天若順利完成，台大本學期5至7月已各擬定一場校級教評會時段，屆時將做最終研議。

一名台大教授表示，基本上所、院教評會做成的決議，校級予以尊重。林智堅、鄭文燦論文案去年落錘定音後，蘇宏達便不再對外說明，因背後牽扯太多人士，影響最大的還是國發所碩士在職專班，尤其碩專班今年錄取名額已高過報考人數，甚至可能影響國發所續存。