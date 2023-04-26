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台防疫評分 專家：人民高水準 政府不及格

記者楊雅棠、邱宜君、謅尚謙／台北26日電
專家學者均認為，台灣民眾的防疫表現優異，分數在90分以上。（本報資料照片）
專家學者均認為，台灣民眾的防疫表現優異，分數在90分以上。（本報資料照片）

三年多來，近2萬人染疫而死，指揮官王必勝昨天被問到「為防疫工作打幾分？」時，相當低調，只說，「不適合由我來打分數」，已盡最大努力，防疫成績應交由全民來打；多名學者專家則批評，台灣這場防疫作戰只打了上半場好球，到了後期，疫苗採購、快篩等防疫作為，遠遠落後於民間，如果要幫政府打分數，就是「不及格」。

昨天下午臨時記者會上，王必勝表示，可以代表指揮中心同仁說，「過去三年多以來，很努力，很盡心盡力把工作完成，成績由全民來打，但我認為我們已盡了最大努力。」

指揮中心即將解編，中研院院士陳培哲、台灣感染醫學會名譽理事長黃立民，以及台大公衛教授陳秀熙均給了國人高度評價，一致認為，人民表現優異，在防疫政策的配合意願、實際配合度均相當高，分數在90分以上，奠定台灣傲人防疫表現的根基。

但是在政府作為上，專家均提出建言，陳培哲表示，相較於人民高水準表現，政府還需要努力，例如，在人權保護和資訊透明方面，均有待加強。疫情正在往下走，還須提防「病毒的回馬槍」，建議繼續監測至少兩年，這是疾管署和學術界的工作。

黃立民說，台灣防疫成績亮眼，主要來自於人民自主防疫，至於其他，都不是特別的傑出，「不方便說了，再講又要被罵。」南韓充分把握新冠疫情機會，讓生技等相關產業有所成長，反觀台灣這部分就不太理想，無論疫苗、藥品、診斷，均無明顯進展，這是最可惜的地方。

前疾管局長蘇益仁表示，政府前兩年守得很好，等本土疫情大爆發，在疫苗、快篩、藥物整備上都扣了許多分，以疫苗為例，2020年4月全球搶疫苗，但台灣自認防疫做得好，等到9月本土疫情升溫，才著急購買疫苗；疫苗到貨情況不如預期，還得靠美日，及鴻海、台積電等民間機構贈送疫苗。

中華民國防疫學會理事長王任賢話說得更重，他表示，指揮中心花太多心力在宣傳上，以登機臨檢為例，宣傳成分大過實質成果；再者，疫苗採購荒腔走板，連小吃店也能投標快篩採購，政府在防疫上「完全不及格」。

陳秀熙指出，前兩年政府防疫表現不錯，但進入Omicron時代後，才是真正考驗，在醫療量能的調整、疫苗追加劑的宣導、因應長新冠的跨部門整合等方面均有失分，只能給80分。

防疫 疫苗 疫情

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