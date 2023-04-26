大甲媽新港祝壽大典 逾萬名信徒跪拜2小時

大甲媽遶境到嘉義縣新港奉天宮進香，25日上午8點舉行媽祖祝壽大典，逾萬名信徒跪參拜祝壽。(記者呂慧瑜／攝影)

大甲鎮瀾宮媽遶境進香行程，前晚駐駕嘉義縣新港奉天宮，昨天上午8點舉辦媽祖祝壽大典，現場逾萬名信徒雙膝跪拜祝壽2小時後完成盛會；鎮瀾宮董事長顏清標說，在媽祖愛護之下，能夠兩岸和平，才能發展台灣觀光 ，媽祖是和平使者也是台灣海神，讓「媽祖來幫我們喬兩岸和平」，大甲媽祖昨晚11點起駕回鑾，今晚駐駕雲林福興宮。

顏清標、奉天宮董事長何達煌、嘉義縣長翁章梁、行政院政務顧問陳冠廷等人皆出席祭典，祝壽大典沿用祭天古禮遵循古制，在廟前廣場搭起天壇，由主祭者依序向媽祖上香、獻花、獻壽桃、壽麵、獻財帛、宣讀祝文、誦經祝壽、宣讀疏文，儀式近2小時禮成，場面莊嚴隆重，信徒以天壇為中心，站滿周邊走廊、街道，人手一支令旗、清香，虔誠祈求媽祖保平安。

何達煌說，讓大家跪那麼久，足足上下跪36次以上，感謝大家配合，讓祝壽大典完美結束。翁章梁表示，祈求國家平安，盼媽祖庇佑所有人都可心想事成。

大甲鎮瀾宮及奉天宮在廟前準備16隻豬公祭拜，信徒可拔豬鬃包在紅包袋中，有增長智慧之意；奉天宮指出，「呷豬公肉保平安」今年準備100隻豬，提供2萬多份供信徒領取，祝壽大典結束，信徒開始吃葷食。

晚上7點大甲鎮瀾宮的5大陣頭，福德彌勒團、彌勒團、太子團、神童團、莊儀團陸續集合於新港奉天宮廟前，晚上11點子時一到，在顏清標、何達煌及翁章梁等人帶領下，於奉天宮大殿恭請大甲媽上轎回鑾，遶境隊伍北上朝雲林折返，今天晚上再度駐駕福興宮一晚。