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台電高價買電 綠委轟：讓執政黨背黑鍋 經長：會檢討

記者林海、鍾泓良／台北25日電
台電以每度10元高價向民間購電引發非議，綠委24日質疑讓執政黨「背黑鍋」，經濟部長王美花（前）表示會檢討相關機制。後為台電代理董事長曾文生。(記者許正宏／攝影)
台電以每度10元高價向民間購電引發非議，綠委24日質疑讓執政黨「背黑鍋」，經濟部長王美花（前）表示會檢討相關機制。後為台電代理董事長曾文生。(記者許正宏／攝影)

受到高溫及部分機組故障影響，台電18日啟動需量競價，更以每度台幣10元(約0.33美元)高價向民間購電。此舉引發民進黨立委質疑，明明可以用較低價格購買，高價買電引發的輿論讓執政黨「背黑鍋」，經濟部長王美花、台電總經理王耀庭回應會再檢討，未來向民間購電價格可否不用買到這麼高。

立法院經濟委員會昨天找來經濟部、台電針對台電強化電網韌性相關計畫進行專案報告，陳亭妃、陳明文等多名民進黨立委砲口對內，質疑向民間購電「買太貴」。王美花指出，需量競價機制從2015年就開始，如果民間可以調配就可向台電報價，最高每度10元，並非每一度都用10元購買。

儘管台電的需量競價措施最高出價每度10元已經被質疑價格過高，但台電本月起又推「需量反應」加碼價，每度收購費上修到14元，創下歷史新高。台電解釋，這項措施與需量競價不同，也只會在機組故障或天氣過熱時才啟用。

根據台電所提修正版「需量反應負載管理措施」，凡參加「即時性調整用電」保證型用戶，在供電緊急時使用自備發電機、或調整製程減少用電，每度收購費上修到14元。

陳亭妃質詢問到需量反應措施是否會變成常態？王美花說，4月18日為今年第二次啟動，上次為3月23日，但18日迄今未再使用需量反應，最主要還是機組故障才會用。

至於過去是否曾用10元買電，王美花坦承有，她說，需量競價就是「買保險」，維持一定備轉容量率以上。此外，去年啟動需量反應措施僅占台電成本的0.17%。

經濟部次長、台電代理董事長曾文生指出，去年啟動需量競價平均價格為每度2.95元，18日啟動平均價格為每度5.2元。

台電總經理王耀庭也說，當天機組故障，而台電為了讓備轉容量率維持在6%以上的「黃燈」，才啟動需量競價。但立委陳明文不滿地說，台電用10元最高價買電，導致執政黨「背黑鍋」，應該要檢討購買機制。王美花、王耀庭坦言會再檢討，看未來可不可以不用買到這麼高。

民眾黨立法院黨團昨舉行記者會，呼籲政府盤點整體能源政策，務實解決缺電問題。立委賴香伶指出，台灣用電需求增加，政府只能以綠電追趕愈發嚴峻的用電需求，「昂貴的綠電到底是政策性放任，還是結構上真的降不下來？或購電成本任廠商予取予求？」她並質疑過去「黑金」如今轉換為「綠金」。

賴香伶指出用電需求量增加，加上產業發展性的考量，政商於是轉向用昂貴的綠電，追趕愈來愈嚴峻的用電量，希望藉此補足缺口；「綠金」利益隨之而來，包裹在綠電、能源轉型的糖衣下，特定企業、政府公權力與地方勢力結合成為「綠能複合體」。

賴香伶指出，蔡政府只顧經營「綠能複合體」，跳電愈來愈頻繁，環保署直到今年才盤點全台光電潛力屋頂。她呼籲政府加速推動社區型發電，「拿錢補助台電虧損，不如補助民眾屋頂種電」，讓多數民生用電自給自足。

民眾黨團立法院總召邱臣遠表示，外資、海外企業到台灣投資，能源的供給也是大家很關注的，很多歐美國家國會議員都高度關切台灣能源政策和能源供給。

邱臣遠指出，台灣缺不缺電，數據會說話，並非經濟部長王美花一面之詞可以掩蓋。他認為，「需量競價」措施開放用戶把節省下來的電回賣給台電，推動目標過於低估和消極，應提高目標量，讓尖峰時段供電更有餘裕。

民眾黨團呼籲，政府不能放任綠能轉型荒腔走板、弊案叢生，應正視數據反映出的供電隱憂，強化開源及節流以避免缺電。

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