我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

副州長康伊蓮宣布競選紐森遺缺 若勝出將成加州首位女州長

又非隨機殺人 舊金山北岸區槍擊1死4傷 華埠就在附近

去年幻象被迫墜海 航管離譜缺失 監院糾正空軍

台灣新聞組／台北25日電
空軍幻象戰機去年3月執行任務時墜海，監院糾正空軍司令部。圖為近日新竹空軍基地兩架幻象2000在跑道滑行準備升空。(本報資料照片)
空軍幻象戰機去年3月執行任務時墜海，監院糾正空軍司令部。圖為近日新竹空軍基地兩架幻象2000在跑道滑行準備升空。(本報資料照片)

去年3月14日空軍一架單座幻象2000戰機在台東外海失事，飛官黃重凱平安獲救，但監委調查發現，戰機發動機故障，請求20分鐘內落地，氣象及各級管制單位未能密切合作，導致飛機已逾留空時限，被迫彈跳棄機，因此通過糾正國防部空軍司令部。對於監察院所糾正違失事項，空軍昨回應尊重。

監委賴鼎銘、葉宜津、林文程調查中也發現，該案幻象戰機返降過程中，管制單位頻繁更換波道，增加飛行員負擔；該幻象機機件故障，屬緊急情況，但飛行員未宣告緊急情況，讓管制單位依緊急程序處理，亦應檢討。

幻象2000戰機去年3月在台東外海失事，監院指氣象及各級管制單位未密切合作，糾正空軍司令部；空軍對此表示尊重，將修訂緊急情況應處及不合時宜法規。

監委指出，去年3月14日幻象機在恆春外海執行任務，上午11時5分宣告發動機系故障，請求引導小航線優先返場，需於20分鐘內落地，但志航基地地面管制進場人員未考量該機為故障機，以其未達交接點遲不接管，即使接管也命其重按一般程序進場，導致該機因已逾20分鐘時限，在11時25分許棄機彈跳落海，顯有違失。

監委指出，幻象機機件故障屬緊急情況，但飛行員未宣告緊急情況，讓管制單位依緊急程序處理，也應檢討。

對此，空軍司令部表示尊重，對於監察院所提各項缺失，坦然面對並於事發後主動檢討，將修訂針對緊急情況應處及不合時宜法規，未來除加強人員教育訓練，亦強化飛安管制作為，提升及確保飛航安全。

軍方人士透露，空軍將針對飛行員與管制單位等通報流程進行檢討和修正，包括飛行員下達決令的時機與情況應處。

軍方人士指出，對於此案的後續處置，將著重管制單位訊息接管流程，盡可能汰除舊式模式，改善通報與管制方式。

國防部 教育 航線

上一則

新聞評論／為賴護航 檢察長人事淪政治狙擊手

下一則

兩岸論述 侯「安全是一切」 柯了解尊重九二共識

延伸閱讀

英雄無名

英雄無名
中斷5年 航空展再現河濱縣

中斷5年 航空展再現河濱縣
航空展回歸河濱縣 飛機展覽空中表演

航空展回歸河濱縣 飛機展覽空中表演
俄軍戰機在「自家城市」誤投炸彈 炸出40公尺坑洞2傷

俄軍戰機在「自家城市」誤投炸彈 炸出40公尺坑洞2傷

熱門新聞

台灣知名雕塑家朱銘，22日晚上遭妻子發現在家身亡，疑似因久病厭世尋短，享壽85歲。（記者潘俊宏／攝影）

疑久病厭世…國寶級雕刻家朱銘住家輕生 享壽85歲

2023-04-23 05:28
前文化部部長、作家龍應台投書紐約時報。（本報系資料照片）

龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目

2023-04-19 04:22
知名台灣雕刻家朱銘驚傳22日晚上在士林區住家中辭世。律師昨天代表家人出面發表聲明，謝謝各界關心。(記者林伯東／攝影)

藝術家朱銘住處自縊享壽85歲 妻發現時已來不及

2023-04-23 15:29
Sandy&Mandy如今被讚是「台灣最美學霸雙胞胎」。(取材自Instagram)

台「最美學霸雙胞胎」清大畢業 學士照驚呆400萬人

2023-04-20 05:25
台中市張姓男子是超商店員，前年間涉嫌性侵、猥褻女同事，台中高分院判他緩刑5年。示意圖。（取材自Ingimage）

台超商店員逼女同事口交舔乳 色問「外面可嗎」下場慘了

2023-04-19 01:46
圖為朱銘2019年9月14日出席朱銘美術館20周年慶，並說明太極系列新作品創作理念。（中央社檔案照片）

朱銘離世 摯友吳炫三越洋受訪痛哭：他沒一天停止思考創作

2023-04-23 13:38

超人氣

更多 >
喜萊莉‧柯林頓投書紐時：麥卡錫正中習近平圈套

喜萊莉‧柯林頓投書紐時：麥卡錫正中習近平圈套
回家啃老 Z世代、千禧世代毀了爸媽積蓄

回家啃老 Z世代、千禧世代毀了爸媽積蓄
全國收視最高黃金主播卡爾森 與福斯新聞分道揚鑣

全國收視最高黃金主播卡爾森 與福斯新聞分道揚鑣
洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔

洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔
連鎖餐廳「認錯」：熱賣商品無骨雞翅不是雞翅

連鎖餐廳「認錯」：熱賣商品無骨雞翅不是雞翅