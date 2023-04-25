去年幻象被迫墜海 航管離譜缺失 監院糾正空軍

空軍幻象戰機去年3月執行任務時墜海，監院糾正空軍司令部。圖為近日新竹空軍基地兩架幻象2000在跑道滑行準備升空。(本報資料照片)

去年3月14日空軍一架單座幻象2000戰機在台東外海失事，飛官黃重凱平安獲救，但監委調查發現，戰機發動機故障，請求20分鐘內落地，氣象及各級管制單位未能密切合作，導致飛機已逾留空時限，被迫彈跳棄機，因此通過糾正國防部 空軍司令部。對於監察院所糾正違失事項，空軍昨回應尊重。

監委賴鼎銘、葉宜津、林文程調查中也發現，該案幻象戰機返降過程中，管制單位頻繁更換波道，增加飛行員負擔；該幻象機機件故障，屬緊急情況，但飛行員未宣告緊急情況，讓管制單位依緊急程序處理，亦應檢討。

幻象2000戰機去年3月在台東外海失事，監院指氣象及各級管制單位未密切合作，糾正空軍司令部；空軍對此表示尊重，將修訂緊急情況應處及不合時宜法規。

監委指出，去年3月14日幻象機在恆春外海執行任務，上午11時5分宣告發動機系故障，請求引導小航線 優先返場，需於20分鐘內落地，但志航基地地面管制進場人員未考量該機為故障機，以其未達交接點遲不接管，即使接管也命其重按一般程序進場，導致該機因已逾20分鐘時限，在11時25分許棄機彈跳落海，顯有違失。

監委指出，幻象機機件故障屬緊急情況，但飛行員未宣告緊急情況，讓管制單位依緊急程序處理，也應檢討。

對此，空軍司令部表示尊重，對於監察院所提各項缺失，坦然面對並於事發後主動檢討，將修訂針對緊急情況應處及不合時宜法規，未來除加強人員教育 訓練，亦強化飛安管制作為，提升及確保飛航安全。

軍方人士透露，空軍將針對飛行員與管制單位等通報流程進行檢討和修正，包括飛行員下達決令的時機與情況應處。

軍方人士指出，對於此案的後續處置，將著重管制單位訊息接管流程，盡可能汰除舊式模式，改善通報與管制方式。