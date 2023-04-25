黑白集／流感疫苗也得標 又對高端「最有利」

今年公費流感疫苗 決標，除往年的國光、賽諾菲和東洋等幾家，還多了個「陌生熟面孔」，高端也得標。和往年的「價格標」不同，今年改採「最有利標」。大家一定很想問：最有利標到底對誰有利？

高端的神奇，不在疫苗功效，而在政府不斷為它開先例。新冠疫苗研發，衛福部首創「免疫橋接」，免去臨床三期試驗，由高端獨享「愛國疫苗」的黃袍加身。快篩試劑的緊急授權，申請者眾，高端最大股東「福又達」又拔得頭籌。公費流感改採最有利標，高端再度飛上枝頭，政府榮寵無一錯過。

公費流感疫苗不是人人能打，自應有所取捨。國光是唯一國產，賽諾菲、東洋可供六個月嬰幼兒施打，東洋則是唯一「非雞蛋 胚胎」疫苗，各有獨特性。但高端進口的韓國疫苗，與國光疫苗類似；但減少採購的，卻是東洋代理的疫苗。這樣的採購邏輯，令人傻眼。

或許邏輯並不艱深。作為蔡政府的「護國神山」，高端新冠疫苗無法取得國際認證，一夕跌落神壇，導致連三個月營收 掛零。衛福部基於憐惜，採購它代理的流感疫苗也算「及時雨」，幫它擺脫營收掛零窘境。所謂最有利標，指的是對高端，而非接種者。

儘管「有利」未必是「圖利」，但衛福部一再為單一企業「開先例」，這若不是圖利高端，難道能說是鍾愛百姓？