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兒科住院醫師招聘比往年更冷 去年83% 今年僅7成

記者沈能元／台北24日電
一向被視為高薪行業的醫師，部分科別招聘人力出現青黃不接。圖為小兒科醫師看診示意圖，非新聞當事人。（本報資料照片）
一向被視為高薪行業的醫師，部分科別招聘人力出現青黃不接。圖為小兒科醫師看診示意圖，非新聞當事人。（本報資料照片）

近十年來， 醫界飽受「五大皆空」困境，受健保給付偏低及新冠疫情影響，今年兒科、急診科住院醫師招募更加不易，令醫界憂心。兒科醫學會統計，今年全國兒科住院醫師招聘率僅達七成，招募熱度明顯比往年差，「真的很難招」，連一向搶手的馬偕兒童醫院迄今也尚有名額。

兒科醫學會秘書長彭純芝指出，去年兒科住院醫師招聘率為83%，低於內科招聘率89%，僅高於急診。今年兒科住院醫師訓練容額約130人，現僅招募90多人，距離7月底截止日，僅剩三個月，「冷到不行」，可能無法招滿。

彭純芝說，以她服務的馬偕兒童醫院為例，往年一定提前招滿，從未有過補不足困擾，但今年住院醫師訓練容額14人，距離滿額還差2、3人。

相較於急診、兒科、內科等招不滿住院醫師的冷清局面，皮膚科可是炙手可熱，今年部定訓練員額才25名，早已擠破頭，皮膚科醫學會發言人、長庚皮膚科副教授級主治醫師黃毓惠表示，林口台北長庚兩院皮膚科也才四名容額，但申請者超過30人，可見搶手程度。

為何兒科住院醫師招募不易？彭純芝指出，這三年對抗疫情，大家都戴口罩防疫，兒科病人減少，再加上少子女化效應，影響年輕醫師投入兒科意願。

再者，少子化趨勢已定，兒科診所開設困難，彭純芝指出，許多年輕世代醫師考量日後開業，而選擇成人科別，例如耳鼻喉科等，大人小孩皆為客源；為了讓兒科醫師有立足機會，政府應該擬定保護兒童醫療的政策，否則兒科醫師恐愈來愈少。

台大兒童醫院長李旺祚表示，台灣出生人口逐年降低，早在20多年前就有人將兒科視為「夕陽產業」，但情況並非如此，兒科小病童還是很多，不過，兒童醫療給付偏低，這也是讓年輕醫師卻步的原因之一。

健保署統計數據顯示，新冠疫情前三年，2017至2019年兒科申報健保點值占率，分別為6.5%、6.4%、6.2%，逐年降低，雖然兒科醫師人數每年微幅增加，但兒科給付占率偏低。

對此，衛福部醫事司長劉越萍說，兒科住院醫師招募情況時好時壞，兒科醫師常自嘲是「瀕臨絕種的動物」，未來堪慮，而薪資又非前段班，其他科別積極搶人，造成願意選擇兒科的醫師人數減少。如果現在氛圍是向「錢」看齊，如何把醫師拉回來，十分重要，衛福部將設法提供更多誘因。

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