陰雨路滑、視線不清 救護車翻落田 病患送醫不治

台東關山消防分隊一輛救護車23日晚執行救護任務時不慎失控翻落田中，救護病患送醫後不治。(圖：讀者提供)

台東縣消防局關山消防分隊張姓消防員，昨晚7時許駕駛救護車載送方姓女患者，行經關山鎮順興路，疑因陰雨路滑、視線不清，轉彎時失控翻入田中，車上方婦當場失去呼吸心跳；消防局調派其他救護車到場支援，將方婦送醫急救仍不治，事故確切原因由警方調查中。

警方調查，台東縣消防局關山消防分隊昨晚7時許接獲指揮中心調派，派救護車到關山鎮福興里順興路，執行70歲方姓婦人癌末救護；30歲張姓消防員駕救護車載救護員前往，在執行任務過程中突然訊號模糊，車上消防員接著就向指揮中心回報「車輛翻落田中」、請求支援。

消防局指揮中心立即調派器材車、救護車到場，張姓駕駛有輕微挫傷，救護員、方婦家屬都無大礙，但重病待送醫的方姓婦人已失去呼吸心跳，車上人員協助救援後、交支援救護車送醫急救，到院後仍宣告不治。

據了解，救護車翻覆的順興路約為6米小道，該路段沒有路燈，本來就不好走，加上昨晚陰雨綿綿，路況更不佳，警方初步研判救護車執行任務行經該路段時，為想盡速送患者到醫院，未留意救護車重心高、轉彎時失控翻落田中。

關山警分局表示，張姓駕駛酒測值零，事故原因待進一步調查。