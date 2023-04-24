能高山發生山難 女教授失蹤 山區大霧空勤救援難

能高山發生山難，華裔女教授失聯，搜救隊伍持續擴大搜救。(圖：花蓮縣消防局提供)

能高安東軍縱走山難，一名陳姓男領隊失溫死亡，葉姓女教授仍下落不明。警消組成9人搜救小組上山抵達能高主峰救援，山區卻起大霧，能見度僅20公尺，因雲層太厚，直升機無法協助搜救，消防局預計今天再申請空勤支援。

56歲葉姓華裔 女教授在美國德州 某大學任教，與同校大學教授55歲美籍女教授、與在台工作的25歲姪女，及事先聘雇陳姓領隊及2名協作，共6人攀登能高安東軍，一行人18日從南投屯原登山口入山，原本要在今天從南投奧萬大下山。

6人因腳程不同，陳姓領隊陪同腳力較差的葉姓女教授走在隊伍最後面，因天氣狀況不佳，陳男疑失溫死亡，葉女疑似有高山症卻不見人影。

花蓮縣消防局獲南投縣消防局轉報後，在第二大隊壽豐分隊成立前進指揮所，並組成2梯次，為9人搜救小組、2名背工上山搜救。

第一梯次搜救隊已經與登山隊其餘4人下山，第二梯次的5人搜救隊昨天抵達能高山主峰，因為山區下雨起大霧，搜救更困難。

第二大隊表示，因失聯的葉姓女教授腳程較慢，可能位在能高主峰北方的位置，依推測方向及範圍持續搜索。至於陳姓領隊遺體暫時放在大陸池營地，因地勢斜坡，空勤直升機無法直接降落，須以吊掛方式載運遺體，但昨天山區天候不佳、雲層太厚與能見度差，無法吊掛。消防局今天會再申請直升機協助。