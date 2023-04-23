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「我屬牛81歲還在創作」 朱銘刻木頭67年最感動刻這件

記者游明煌／新北即時報導
2019年朱銘睽違十多年發表新作「不朽‧朱銘‧古沉木太極拱門」時曾表示，「我刻木頭67年，這件最讓我感動，因為是跟黃帝同一輩的木頭。」。（朱銘美術館提供）
2019年朱銘睽違十多年發表新作「不朽‧朱銘‧古沉木太極拱門」時曾表示，「我刻木頭67年，這件最讓我感動，因為是跟黃帝同一輩的木頭。」。（朱銘美術館提供）

雕刻家朱銘22日晚在家中辭世震驚各界。朱銘2019年曾獲總統文化獎，朱銘當時說：「我屬牛，81歲還在創作」，同年，睽違十多年朱銘發表新作「不朽‧朱銘‧古沉木太極拱門」時曾表示，「我刻木頭67年，這件最讓我感動，因為是跟黃帝同一輩的木頭。」

朱銘2019年獲中華文化總會第十屆「總統文化獎」，朱銘當時說，他從15歲開始學雕刻，到現在81歲還在創作，真的耕耘了很久，他生肖屬牛，耕耘是「歡喜做甘願受」，可是他一個人耕耘，力量很小，還好有朱銘美術館和他一起打拚。

2019年朱銘創作《太極拱門》所使用的古茄苳沉木距今有5000多年，他說，在創作時，盡可能地保留古沉木蒼勁古樸的美感與外觀特色；以最少的切割雕鑿，挖空木材中下方，形成拱門的造型，再於表面稍加修飾，突顯樹體原有的古貌，同時呈現古沉木奇偉粗獷的外形與質感，強調太極對招氣韻裡之勁道與生命力。

朱銘美術館2019年舉行20周年館慶，當時朱銘睽違十多年發表新作，林懷民還率雲門舞者演出「太極門下舞水月」共襄盛舉，行政院前院長長蘇貞昌也到場。

朱銘說，新作品的木頭距今5000多年，「我刻木頭67年，這件最讓我感動，因為是跟黃帝同一輩的木頭」。

美術館人員回憶，當晚還有另一重頭戲，就是林懷民與朱銘的大擁抱的互動，兩人在晚會上風趣的對話，讓現場氣氛達到高潮。

朱銘當時說，當年林懷民指他辦美術館是瘋子，朱銘笑著說，其實林懷民也是不正常，「一個瘋子、一個不正常，才成就美術館及偉大的舞團出來。」

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