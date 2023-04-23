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疑久病厭世…國寶級雕刻家朱銘住家輕生 享壽85歲

朱銘離世 摯友吳炫三越洋受訪痛哭：他沒一天停止思考創作

記者陳宛茜／台北即時報導
圖為朱銘2019年9月14日出席朱銘美術館20週年慶，並說明太極系列新作品創作理念。（中央社檔案照片）
圖為朱銘2019年9月14日出席朱銘美術館20週年慶，並說明太極系列新作品創作理念。（中央社檔案照片）

雕刻家朱銘22日晚在家中疑輕生辭世，消息震驚藝術界。他的摯友畫家吳炫三在巴黎接受記者獨家越洋專訪，聽到消息當場痛哭失聲。吳炫三表示，認識朱銘以來，「他沒有一天停止思考創作、沒有一分鐘停止思考如何讓作品更好、更滿意 」，而且他的人和作品一樣「充滿韌性」，完全不相信他會結束自己的生命。

吳炫三在台灣的住家就在朱銘對面，兩人也是認識多年的好友。吳炫三形容，人在台灣時，朱銘「一回家開燈，他就看得到。」每年過年必定一起吃飯。因為疫情，兩人上次見面是去年大年初三，當時朱銘為太太擋酒，阿莎力地說「這杯酒我來喝」，愛妻之情溢於言表。他實在不相信他會選擇離開家人。

影片來源：YouTube

吳炫三表示，兩人是「最好的朋友」，從藝術領域互相了解，「了解彼此的處境與辛苦」、還會用作品彼此鼓勵。他認為朱銘的創作力超強，如日本作家川端康成在得過諾貝爾獎後會覺得自己江郎才盡，但朱銘成名後卻創作力勃發，總是認為自己「還有很多東西沒做、還有很多領域要探索」。

上次見面，朱銘告訴吳炫三，自己正嘗試用金剛石創作，「刻的時刻會爆出火花」。他形容朱銘「沒有一天停止思考創作、沒有一分鐘停止思考如何讓作品更好、更滿意 」。

吳炫三認為朱銘時刻都在想如何提升作品、提升自己，從來沒想過生命的盡頭。幾年前，已過80歲的朱銘還買了哈雷機車，「騎上去感覺很少年」。他認為兩人內在很相似，「 一直很年輕，從來不覺得自己老去 ，現在還覺得自己是孩子。」

吳炫三表示，從來沒聽說朱銘生病的事。他很珍惜自己的身體，從來不吃西藥，而是用中藥保養身體。兩人從相約要開聯展，兩人年輕時，吳炫三只會畫畫、朱銘只會雕刻，如今兩人都成為一手畫畫、一手雕刻的藝術家，原本約好要開一個「朱銘畫畫、吳炫三雕刻」的聯展，沒想到成為泡影。

諾貝爾獎 疫情 日本

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