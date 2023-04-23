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公部門帶頭 擬優先聘銀髮勞工

記者葉冠妤／新北23日電
勞動部計畫仿效南韓模式，由政府部門帶頭，新進人員優先進用中高齡及高齡勞工，最快明年公告適用的銀髮職務。（記者葉信菉／攝影）
勞動部計畫仿效南韓模式，由政府部門帶頭，新進人員優先進用中高齡及高齡勞工，最快明年公告適用的銀髮職務。（記者葉信菉／攝影）

2026年，台灣老年人口占比將達20.8%，進入超高齡社會，加上少子化浪潮，台灣勞動力人口愈來愈短缺，開發中高齡、高齡者勞動力成解方之一。為此，勞動部擬仿效南韓模式，由政府公部門帶頭示範，新進人員優先進用中高齡及高齡勞工，預計今年下半年收集台灣勞動市場資料，明年擬篩選、公告適用的銀髮職類。

不過，學者與社福團體憂心，若銀髮職類框架太清楚，反而造成刻板印象，形同另類的年齡歧視，變相限縮銀髮族的就業發展空間。

勞動部統計，2020年45歲到64歲的中高齡者勞參率64%，65歲以上勞參率8.78%。中高齡及高齡者就業促進專法於當年底施行，但專法上路以來，中高齡勞參率僅增加1.93%，高齡提升1.08%。

勞動部勞動力發展署官員指出，已結合各部會研擬「中高齡者及高齡者就業計畫」，預計5月公布。其中1項將效法「南韓中高齡者及高齡者優先僱用令」，由政府選定適合中高齡及高齡者的160種就業職類，包括公部門70種、民間90種，涵蓋醫療福利、銷售服務、管理員，大部分為基層職業，部分為專業者如導遊、社會心理工作者等。

官員強調，各國勞動法令、國情、勞動市場結構大不相同，未必能直接複製南韓經驗，職缺僱用是採鼓勵或強制型，尚待評估。

台大國發所兼任副教授辛炳隆認為，政策方向可接受，但公部門人員進用有一定標準跟流程，需經過國家考試，是否需設計一套制度聘僱中高齡及高齡勞工？若要求政府承包廠商要僱用一定比率銀髮族，或許就可行。

張淑卿說，現行如65歲強制退休年齡、就業保險的60歲加保天花板都應該鬆綁，如果連法律都明白告訴大家過了65歲就不符合勞動市場需求，如何提升高齡者續留職場的可能性。

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